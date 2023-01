AaB-kamp aflyst: Derry har for mange skader

OLIVA:AaB's superligamandskab ankom lørdag aften til Oliva i det sydøstlige Spanien, hvor de frem til 7. februar er på træningslejr.

Allerede søndag klokken 15.00 skulle de have spillet den første af tre testkampe på turen, men den planlagte modstander, irske Derry City, har søndag formiddag meddelt, at de har for mange skader og ikke kan stille hold.

Erik Hamrén må derfor vente til på fredag 3. februar med at sende sit hold i kamp. Her venter svenske Sirius klokken 15, og du kan livestreame opgøret her på nordjyske.dk.

6. februar venter også en kamp mod norske Sogndal, som vi ligeledes livestreamer.