Se med live: AaB møder AGF

FODBOLD:Det er sidste chance for at finjustere tingene, inden sæsonpremieren mod FC København søndag 18. juli, når AaB spiller den femte og sidste testkamp mod AGF.

Du kan streame kampen her på Nordjyske.dk. Opgøret spilles fredag 9. juli kl. 14.00 på hjemmebane mod AGF.

AaB har stadig sin første sejr til gode i testkampene efter nederlag til Hobro IK og uafgjort mod Viborg, Esbjerg og Vejle.

Kampen kommenteres af sportsjournalist i Det Nordjyske Mediehus Simon Ydesen. Han har selskab af den nyudnævnte Skive- og tidligere Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg som medkommentator.

