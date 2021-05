Se med live: AaB-talenter i kamp mod Silkeborg

FODBOLD:Nordjyske.dk streamer igen, når AaB-'s U19-liga mandskab på lørdag 22. maj klokken 13.00 møder Silkeborg.

Det er er anden gang, at Nordjyske streamer en U19-ligakamp på nordjyske.dk.

Første gang var et opgør mellem AaB og FC København, som københavnerne vandt 5-0.

Onsdag aften vandt AaB med 2-0 over AGF, og holdet indtager lige nu 7. pladsen i rækken med 29 point, mens Silkeborg ligger nr. 11 med 25 point.

Bag mikrofonen sidder Nordjyskes sportsjournalist Simon Ydesen, og han har selskab af den tidligere AaB- og Vendsyssel FF-træner Lasse Stensgaard som medkommentator. Følg med på nordjyske.dk fra klokken 13.00 lørdag. Du skal være abonnement for at se kampen. Er du ikke allerede abonnent, kan du læse mere her.

Hold dig opdateret om AaB - Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her