Se med live på mandag: Hobro IK møder AaB

FODBOLD:Nu ruller Reserveligaen igen over de danske fodboldbaner, og mandag 21. marts tørner to nordjyske topmandskaber sammen i en direkte duel.

Hobro IK fra NordicBet Ligaen er vært for AaB's superligareserver i et opgør, der fløjtes i gang kl. 12.30.

Vi livestreamer opgøret her på siden, hvor Claus Jensen (sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus) og Jacob Krüger (fodboldagent) kommenterer.

Hos AaB er navne som Rasmus Thelander og Malthe Højholt i spil til at få minutter, da de begge er i karantæne i søndagens superligabrag mod Brøndby. Hobro forventes også at stille med et navnestærkt hold.