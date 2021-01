Se med live på NORDJYSKE: AaB møder FC Midtjylland

FODBOLD:AaB spiller vinterens anden testkamp søndag 24. januar kl. 13. Modstanderen er FC Midtjylland på udebane.

AaB tabte holdets første testkamp med 1-3 mod Randers FC i onsdags. Det bliver interessant at følge, hvad træner Martí Cifuentes og spillere har lært af den kamp.

Kampen spilles uden tilskuere i Herning, men NORDJYSKE er på plads og streamer direkte på Nordjyske.dk.

Sportsredaktør Claus Jensen kommenterer kampen med assistance fra den tidligere landsholdsspiller Thomas Gaardsøe.

AaB spiller den sidste testkamp mod Lyngby onsdag 27. januar kl. 13. Den kamp streamer vi også på Nordjyske.dk