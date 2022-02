Se med i dag: AaB mod Vendsyssel FF i dobbeltforestilling

FODBOLD:AaB's superligamandskab og Vendsyssel FF's 1. divisionshold er i fuld gang med forberedelserne til forårssæsonen, og i dag hjælper de hinanden med at skærpe formen.

Se holdopstillingerne Vendsyssel kamp 1 (4-3-3) Lukas Jonson - Rune Frantsen, Xandro Schenk, Mads Greve, Thomas Oude Kotte - Jelle van der Heyden, Zander Hyltoft, Jeppe Pedersen - Lucas Jensen, Ronny Schwartz, Tiemoko Konaté AaB kamp 1 (3-5-2): Jacob Rinne - Mathias Ross, Rasmus Thelander, Daniel Granli - Kristoffer Pallesen, Malthe Højholt, Magnus Christensen, Iver Fossum, Frederik Børsting - Louka Prip, Kasper Høgh VIS MERE

De nordjyske mandskaber møder hinanden i to på hinanden efterfølgende opgør. Det første kl. 12 og det næste kl. 14. Begge kan livestreames gratis på Nordjyske.dk - direkte fra Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Begge hold har en plan om, at så mange spillere som muligt lørdag skal have 90 minutter i benene, og derfor bliver det altså til hele 2x90 minutters fodbold. Kampene kommenteres af sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus, Claus Jensen, og han har skiftevis Thomas Gaardsøe og Jacob Krüger ved sin side.

AaB har denne vinter spillet tre træningskampe - alle på Malta - med to uafgjorte og ét nederlag til følge. Vendsyssel FF har blot spillet et enkelt opgør forud for lørdag, og her noterede de sig en 3-2-sejr over Aarhus Fremad.

Du kan i øvrigt også se frem til, at vi viser AaB's sidste testkamp før forårssæsonen her på nordjyske.dk. Det sker fredag 11. februar kl. 13.00, hvor SønderjyskE er gæster på Aalborg Portland Park.

