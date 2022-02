Se med lørdag: AaB mod Vendsyssel FF i dobbeltforestilling

FODBOLD:AaB's superligamandskab og Vendsyssel FF's 1. divisionshold er i fuld gang med forberedelserne til forårssæsonen, og lørdag 5. februar hjælper de hinanden med at skærpe formen.

De nordjyske mandskaber møder hinanden i to på hinanden efterfølgende opgør. Det første kl. 12 og det næste kl. 14. Begge kan livestreames gratis på Nordjyske.dk - direkte fra Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Begge hold har en plan om, at så mange spillere som muligt lørdag skal have 90 minutter i benene, og derfor bliver det altså til hele 2x90 minutters fodbold. Kampene kommenteres af sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus, Claus Jensen.

AaB har denne vinter spillet tre træningskampe - alle på Malta - med to uafgjorte og ét nederlag til følge. Vendsyssel FF har blot spillet et enkelt opgør forud for lørdag, og her noterede de sig en 3-2-sejr over Aarhus Fremad.