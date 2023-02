Se med mandag: AaB møder AC Horsens

AALBORG:Superligaforåret er allerede skudt i gang, og mandag 20. februar genoptages reserveholdsturneringen, der nu kaldes Future Cuppen, ligeledes. Her tørner AaB på hjemmebane sammen med AC Horsens.

Vi livestreamer mandagens opgør med kampstart klokken 13.30 direkte fra Gistrup Idrætscenter. Sportsjournalist Simon Ydesen fra Det Nordjyske Mediehus kommenterer opgøret.

Future Cuppen spilles med fokus på superligaholdenes unge spillere, og AaB forventes at bringe navne som Oliver Ross og Anosike Ementa i kamp.

Klubberne har dog også mulighed for at sende en lille håndfuld af de rutinerede kræfter i kamp, og her peger pilen hos AaB på back-duoen Kristoffer Pallesen og Jakob Ahlmann, der slet ikke fik spilletid i forårspremieren mod AGF.

AaB spillede i efteråret tre kampe i Future Cuppen, hvor de slog Randers FC og FC Midtjylland, mens FC Nordsjællands talentfabrik til gengæld var for stor en mundfuld.