Se med tirsdag: Aalborg Håndbold jagter oprejsning mod Skjern

AALBORG:Niklas Landin, Mikkel Hansen og de øvrige stjerner hos Aalborg Håndbold er i fuld gang med forberedelserne til den nye sæson.

Tirsdag klokken 19 venter den tredje testkamp, og vi livestreamer for vores abonnenter, når Stefan Madsen sender sit hold i aktion mod Skjern.

Opgøret spilles i Arena Nord i Frederikshavn og kommenteres af sportsjournalist Thomas Jasper sammen med håndboldagent Rasmus Skram.

For Aalborg Håndbold handler opgøret op at komme tilbage på vindersporet, efter at de lørdag tabte 33-40 til tyske Leipzig i Fjerritslev. Forinden åbnede de sæsonforberedelserne med at slå TTH Holstebro.

For at se Nordjyskes livestream af sportsbegivenheder skal man være logget på hjemmesiden og som minimum have et digitalt abonnement.

Du kan oprette dig for blot 49 kroner, der sikrer dig to måneders adgang til alle artikler på nordjyske.dk. Læs mere lige her.