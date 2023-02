Se med torsdag: Den store optakt til ishockeyens Final4

AALBORG:Igen i år er Aalborg Pirates valgt som værter for pokalturneringens Metal Final4, der bliver afholdt i den kommende weekend.

De forsvarende pokalmestre fra Aalborg Pirates møder her Sønderjyske i semifinalen fredag aften, mens Herning Blue Fox og Odense Bulldogs forinden tørner sammen i den anden duel om en plads i finalen lørdag aften.

Torsdag eftermiddag varmer vi op til den store ishockeybegivenhed, når vi livestreamer fra den såkaldte Media Day, der har deltagelse af alle fire hold ved Final4.

Du kan se med fra klokken 16, og klokken 16.15 går holdenes kaptajner og trænere på scenen og fortæller, hvad de forventer sig af de to semifinalebrag.

Der bliver også mulighed for at høre, hvad landstræner Heinz Ehlers har af planer forud for det kommende A-VM, og også kvindernes pokalfinale er på dagsordenen.

Sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus, Claus Jensen, styrer slagets gang ved torsdagens event.