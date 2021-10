Se slaget om Nordjylland her: Vendsyssel Håndbold møder EH Aalborg

HÅNDBOLD:På skift har Vendsyssel Håndbold og EH Aalborg i nyere tid været oppe at vende i damernes Håndboldliga, men nu er de begge at finde i 1. division, hvor de kæmper om retten til at kalde sig bedst i Nordjylland.

Begge mandskaber har ambitioner om at vende tilbage til det øverste niveau i Danmark, men efter en lidt blandet start på sæsonen har både Vendsyssel og EH Aalborg hårdt brug for en sejr, så de kan hænge på i topstriden.

Fredag 5. november tørner holdene sammen, når Vendsyssel Håndbold tager imod EH Aalborg hjemme i Drinx Arena i Syvsten. Kampen kan livestreames her på siden med kampstart kl. 19.00.

Sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus, Claus Jensen, kommenterer kampen sammen med den mangeårige ligatræner Anders Thomsen.

Livestreamet er gratis for alle.