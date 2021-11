Se video: AaB-fans klar til kamp - politiet er med på sidelinjen

AALBORG:Der var høj stemning, da AaB-fans søndag eftermiddag gik gennem gaderne i Aalborg inden søndagens topkamp mod FC København på stadion i Aalborg. En Superligakamp, der startede kl. 18.

AaB-fans marcherede fra Budolfi Plads via Reberbansgade, Dannebrogsgade, Kastetvej og ud mod stadion.

Undervejs blev de fulgt af såkaldte dialogbetjente fra Nordjyllands Politi, der skal sørge for, at alt går fredeligt til. Samt forhindre, at fans fra FCK og AaB kommer i slagsmål.

Politi klar til at gribe ind

- Vi er med fra start til slut. Vi forventer at kampen bliver en festlig begivenhed, og at fansene også kommer for at opleve en kamp med god stemning og i en fredelig ånd, udtaler vicepolitiinspektør Sune Myrup i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

- Skulle der blive optræk til uro, er vi selvfølgelig klar til at gribe ind. Men det er ikke vores forventning, tilføjer han.

Sådan så der ud på gaden i Aalborg inden kampen.