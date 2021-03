Se video: AaB-fans sendte spillerne et klart budskab

FODBOLD:AaB's superligahold har ikke vundet en fodboldkamp i snart tre måneder - træningskampe inkluderet - og det skaber store frustrationer hos klubbens fans.

Lørdag middag var omkring 35 fans mødt op til aalborgensernes træning på Hornevej i Aalborg Øst, hvor de med bannere, fyrværkeri og sang luftede deres utilfredshed med resultaterne og samtidig forsøgte at fyre op under spillerne frem mod de sidste tre kampe i Superligaens grundspil.

- Vi er her endnu, er I?

- Striberne forpligter.

- Ægte kærlighed gør ondt.

Det var ordlyden på lørdagens tre opsatte bannere, og AaB's forsvarsgeneral Rasmus Thelander understreger, at han fuldt ud respekterer fansenes aktion.

- Jeg synes det er helt fair, at de viser deres frustration over resultaterne, og vi spillerne er jo heller ikke tilfredse. Vi bliver nødt til at arbejde endnu hårdere på træningsbanen og i kampene for at komme igennem den her svære periode, siger Thelander.

Respekt for situationen

AaB-forsvareren se dog også lørdagens aktion som et udtryk for opbakning fra fansene.

- De viser jo, at de er der for os og prøver at fyre op under os. Vi savner dem virkelig også på stadion, pointerer Rasmus Thelander.

Flere fans har udtrykt frygt for, at AaB's nuværende niveau kan bringe dem i fare for at rykke ud af Superligaen, hvis bøtten ikke bliver vendt.

- Jeg er ikke for fin til at erkende, at vi også skal kigge os over skulderen, for der er stadig 13 kampe tilbage og med otte points afstand til nedrykningspladserne, skal vi i den grad have respekt for situationen, siger Rasmus Thelander.