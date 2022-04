Se video: Forrygende guldfest i Gigantium

AALBORG:Hvis du ikke selv var en del af de ca. 5000 tilskuere, som fyldte Sparekassen Danmark Isarena, da Aalborg Pirates søndag erobrede klubbens anden DM-titel med en solid sejr over Rungsted Seir Capital, så får du her chancen for at se, hvordan de suveræne nordjyder fejrede titlen efter et helt igennem formidabelt Mesterskabsslutspil.