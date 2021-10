Sebastian blev ramt af to alvorlige skader i træk - det kostede ham næsten karrieren

AALBORG:Sebastian Henneberg kom til Aalborg med både drømme og mål om at opnå det største af det største, men på grund af to meget alvorlige skader endte han med at måtte se på fra sidelinjen, mens hans nye klub opnåede nye højder.

De to lange skadesforløb endte med at koste ham glæden og motivationen, samtidig med at det var ved at koste ham karrieren.

Sebastian Hennerberg er til dagligt håndboldspiller i Aalborg Håndbold. Dog har venstrebacken kun været at finde på banen tre gange, siden han skiftede til klubben i sommeren 2020. Han fik nemlig den værst tænkelige start for aalborgenserne, da han i sin første officielle kamp for klubben - tilbage i august 2020 - pådrog sig en korsbåndsskade, som sendte ham på en lang pause.

- Det var lige så forfærdeligt, som man kunne forestille sig. Jeg havde virkelig glædet mig, fordi jeg havde skrevet kontrakt med Aalborg halvandet år, inden jeg kom hertil. Jeg havde mødt klubben, da jeg spillede i Norge, og det gav mig fornemmelsen af, hvor godt et hold det var, og hvor meget vi ville kunne opnå. Så det var virkelig et hårdt slag for mig, fortæller han.

2 Aalborg håndbold Sebastian Henneberg skadet igen.Foto Lars Pauli

Først havde Sebastian Henneberg og klubben regnet med, at han ville være ude af hele sin første sæson, men den nytilkomne spiller formåede at være spilleklar igen efter blot syv måneder, hvilket gav ham et lys i mørket.

- Det var helt vildt fedt at komme hurtigere tilbage, end jeg havde regnet med. Den opbakning, jeg mærkede ovre i Ringsted, hvor jeg spillede min comeback-kamp, var megafed, og det er virkelig et godt minde for mig, fortæller han med stor glæde i stemmen.

Det endte dog med at være en kort stund, som den tilbagevendte spiller havde at glæde sig i. Allerede i sin anden kamp efter skadespausen var uheldet igen ude, og så ændrede alt sig.

- På det tidspunkt, hvor jeg blev skadet første gang, troede jeg, at det var hele min første sæson for klubben, der var slut. Da jeg så formåede at komme hurtigt igen og endte med at få en ny korsbåndsskade, så var det pludselig hele min første sæson og nok også størstedelen af den næste, der forsvandt for øjnene af mig.

- Jeg havde faktisk sagt, inden jeg fik skade nummer to, at hvis jeg blev skadet igen, så ville jeg ikke spille håndbold mere. Så da jeg blev skadet for anden gang - og så hurtigt efter - så var jeg meget afklaret med, at jeg ikke ville spille mere, fortæller han.

Nu bruger Sebastian Henneberg størstedelen af sin tid på at genoptræne sit knæ for anden gang indenfor kun halvandet år. Foto: Martin Damgård

Et sort hul

Da Sebastian Henneberg havde været under kniven for anden gang på under et år, endte operationsforløbet med at koste ham langt mere end blot sin bevægelighed.

- I de første par måneder efter begge operationer mistede jeg meget af min livskvalitet, fordi det bare gjorde ondt hele tiden, og fordi jeg ikke rigtig kunne noget. Det var fandeme hårdt, det var det, erkender han.

Sammen med livskvaliteten begyndte Sebastian Henneberg at miste overskuddet og motivationen, da han vidste lige præcis, hvad det var, han skulle gennemgå. Han havde jo lige været igennem det hele en gang.

- Noget af det værste ved det hele var at skulle starte forfra og igennem hele det forløb, man lige havde været igennem, en gang til. I starten laver man nogle dødssyge øvelser, hvor man skal vippe med foden, og det var virkelig svært at vide, at man skulle det en gang til. Men der hjalp Rasmus (Nymann, fysioterapeuten i Aalborg Håndbold, red.) mig meget med at forklare mig, at jeg lige meget hvad skulle genoptræne for at kunne have et normalt fysisk liv.

Det hårdeste ved nummer to skade var for Sebastian, at skulle starte forfra med alt. Foto: Martin Damgård

Det var heller ikke det eneste, som fysioterapeuten hjalp ham med i forbindelse med sit lange skadesforløb.

- Rasmus sagde til mig efter min første skade, at jeg skulle snakke med en sportspsykolog, hvilket jeg ikke havde lyst til, da jeg ikke rigtig troede på det. Men da jeg fik min anden skade, sagde han, at enten så bookede han en tid, eller også skulle jeg selv gøre det. Og det havde jeg rigtig meget gavn af, erkender han, mens han anbefaler flere sportsudøvere at gøre det samme.

Men selvom Sebastian Henneberg genfandt lysten til at give en ny genoptræning et forsøg, så havde han det stadig svært med særligt én ting.

- Det gav mig en eller anden form for dårlig samvittighed - begge gange - at jeg ikke følte, at jeg ydede noget for det, som klubben gav mig, fordi jeg ikke kunne bidrage med noget i halvandet år, og det var og er rigtig svært for mig, forklarer han.

Blå Bog Sebastian Henneberg Født: 18. Februar 1994 Opvokset: Bjerringbro Tidligere klubber: Århus Håndbold, Elverum Håndbold Nuværende klub: Aalborg Håndbold VIS MERE

Genfinde motivationen

Midt i en meget svær periode af sit liv var det blandt andre Sebastians familie og klubben, der formåede at hjælpe ham tilbage på håndbold-sporet.

- Min familie og Rasmus fik mig til at forstå, at jeg skulle genoptræne mit knæ, selv hvis jeg ikke ville spille håndbold, for at jeg kunne få et stærkt knæ igen. Klubben var rigtig forstående og opbakkende, så det gav mig ligesom et skud i den rigtige retning til at ville give det en chance og kæmpe endnu en gang, siger han.

Sebastian føler selv, at det går rigtig godt, og at han bliver stærkere hver dag. Foto: Martin Damgård.

Ved hjælp af klubbens store opbakning blev Sebastian Hennebergs andet skadesforløb tilpasset sådan, at han kunne gennemføre den hårde proces endnu en gang. Og det var gennem de nye justeringer, at han fandt en ny altafgørende faktor.

- Klubben gav mig lov til at komme lidt væk, så jeg ikke behøvede at komme til alle træningerne hver dag og med til udekampene. Samtidig fik jeg lov til at træne sammen med Lucas Andersen (AaB-spiller, red.), der også havde en korsbåndsskade og var det samme sted som mig. Det virkede rigtig godt, at vi kunne brokke os sammen og spejle os i hinanden. Det gav mig rigtig meget, og det gav mig lysten til at spille tilbage.

- Første gang var jeg meget alene med det hele, og det er rigtig lang tid at skulle kæmpe for sig selv, så det hjalp bare rigtig meget at have en træningsmakker. Jeg begyndte at tænke rigtig meget over mit knæ efter skaden, da det jo er min krop, som jeg skal leve af, og der kunne jeg spørge Lucas, om han oplevede nogle af de samme ting, som jeg gjorde, fortæller Sebastian Henneberg om hele det nye setup.

På nuværende tidspunkt løfter Sebastian vægte, men han er også begyndt at løbetræne, hvilket er en stor milepæl for ham. Foto: Martin Damgård.

Han måtte dog stadig give afkald på flere af sine sociale relationer, da det var for mentalt hårdt for håndboldspilleren at skulle se sine holdkammerater fra sidelinjen.

- Her i mit andet forløb har jeg ikke set mine holdkammerater særligt meget. Når jeg træner ude, ser jeg dem egentlig kun til hjemmekampe, sociale arrangementer og få træninger. Det har ikke været på grund af menneskene. Tværtimod. De har alle været søde og opbakkende. Men det har simpelthen været svært for mig at stå alene på sidelinjen og kigge på alt det, jeg ikke selv kan og være udenfor på den måde. Så det har hjulpet mig en del at distancere mig selv lidt i den her omgang, forklarer han.

Ny stor motivation

Selvom motivationen var noget af det, som Sebastian Henneberg mistede i starten af sit skadesforløb, så har den historiske sæson, som han missede med klubben i sæsonen 2020/2021 til gengæld givet ham endnu mere blod på tanden.

- Mine mål, da jeg kom til klubben, var jo egentlig at opnå det, som holdet opnåede sidste år, og hvor var det irriterende ikke at være med til det, for det var jo en rekordsæson med både Final4, Champions League-finale og et mesterskab, lyder det fra den tydeligt frustrerede håndboldspiller.

- Det har dog givet mig en masse motivation, for jeg skal fandeme også prøve de ting, det er klart, griner han.

Det er Sebastians højre knæ, som han begge gange har fået en korsbåndsskade i. Foto: Martin Damgård.

Siden Sebastian Henneberg skrev kontrakt med Aalborg Håndbold, har klubbens trup været igennem en større forvandling, hvor flere store navne og personligheder er endt på holdkortet - blandt andre verdensstjernerne Aron Palmarsson og Mikkel Hansen er blevet præsenteret. Det virkede både skræmmende, sårende og motiverende på en og samme tid for manden på sidelinjen.

- Det er klart, at de nye spillere, der er kommet, også er mine konkurrenter, når jeg nu har været skadet i halvandet år. Jeg skal helt klart bevise noget, når jeg igen er klar. Det er et stærkt og godt hold, og derfor har det også været endnu sværere for mig, fordi jeg føler, at jeg har noget at bidrage med til holdet, men jeg har ikke har kunnet vise det. Det har bare været ekstra salt i såret, at man kunne have været med på så godt et hold, konstaterer Sebastian om sine mange dygtige holdkammerater.

Men selvom de fleste af de nye holdkammerater viser sig godt frem for tiden, så er det en topmotiveret venstre back, der kæmper for at komme tilbage og få en plads på holdet.

- Hvis jeg ikke troede på, at jeg havde en plads på holdet, så synes jeg, at jeg skyldte klubben, at finde på noget andet, men jeg har en tro på, at jeg har noget at bidrage med, og at jeg kan spille mig til en plads på holdet, uanset hvem der er før mig. Så når jeg er klar, vil jeg give den 110 procent og bevise mit værd, understreger Sebastian Henneberg.

Når Sebastian træner alene, bruger hans sportsur meget, da der skal være helt styr på tiden og genoptræningsplanen. Foto: Martin Damgård.

Efter Sebastian Henneberg overkom sine mentale skuffelser og tvivl om fremtiden, har han igen fundet gejsten til at ville stå endnu stærkere, når han kommer tilbage på den rigtige side af sidelinjen.

- Jeg er godt klar over, at der er blevet revet halvandet år ud af min håndboldkalender, og at det egentlig var nu, at jeg skulle toppe, men jeg føler, at jeg har haft tid tiden til at bygge noget andet op og bygge mere på i den her tid, så når jeg er klar igen, så har jeg et mål om at stå stærkere, sådan at jeg ikke bare har spildt tiden, fortæller han fortrøstningsfuldt.

Men efter to slemme skader i det samme knæ kunne man godt frygte for, hvorvidt Sebastian vil turde at give den helt samme kraft og styrke, som han gjorde for blot to år siden. Det er dog ikke noget, som han selv bekymrer sig synderligt over.

- Jeg ved jo ikke, om jeg skulle ende med at være bange, når jeg står i situationen, men jeg har aldrig haft sådan en indstilling, og jeg kunne ikke forestille mig det. Hvis jeg får et "go" fra lægerne og fysioterapeuterne, så holder jeg mig ikke tilbage. Det kan jeg ikke byde mig selv eller klubben.

Det er godt og vel seks måneder siden, at Sebastian Henneberg pådrog sig sin anden korsbåndsskade og tre måneder siden operationen. Han er derfor stadig i gang med sin genoptræningsplan, hvor han løfter vægte og løbetræner.

- Det går rigtig godt, føler jeg. Mit knæ bliver stærkere, og jeg begynder at kunne meget mere - både i træningslokalet og generelt. Så det går helt klart den rette vej, forsikrer han.