Sejr, mål og exceptionelle fans lindrede smerterne for Helenius

HORSENS:Sjældent er fem minutters indsats blevet værdsat så meget, som de cirka fem minutter, Nicklas Helenius nåede at spille, inden han måtte lade sig udskifte i 4-0-sejren over AC Horsens. Optakten til den tidlige udskiftning var såmænd angriberens første mål for AaB, siden hjemkomsten fra Silkeborg.

Problemet var imidlertid, at Nicklas Helenius blev slået til lirekassemand af Matej Delac, da AC Horsens-keeperen kom for sent ud af sit mål. Helenius ofrede alt og headede frygtløst bolden i mål.

- Jeg nåede at registrere, at han kom ud mod mig, men jeg tænkte kun på at få scoret, siger Nicklas Helenius der blev liggende i græsset efter sin scoring.

- Jeg kan mærke, at jeg får et vrid i nakken, og det gav noget ubehag, men nu har jeg det godt. Det er bare lidt i nakken, jeg kan mærke, siger angriberen, der ikke lægger skjul på, at han mener, Delacs ageren havde fortjent et rødt kort.

Det blev ved et gult kort – måske fordi Helenius fik scoret – men det ændrer ikke ved, at angriberen måtte lade sig udskifte.

Nicklas Helenius viser her skaderne frem mod cheftræner Oscar Hiljemark. Foto: Torben Hansen

- Vi kunne ikke bare lige lappe det sammen, og derfor måtte jeg skiftes ud. Det ærgrer mig en del, for jeg er overbevist om, at der var flere mål i den her kamp for mig. Nu havde jeg jo fået hul på bylden, og så lugtede jeg mere blod, siger Nicklas Helenius.

Vidner om kvalitet

Trods kæberasleren fra Delac kunne Helenius smile over både sejr og scoring. Der er dog ingen tvivl om, hvad der vægter tungest.

- Først og fremmest er jeg glad for at vi vandt kampen og spillede så flot en kamp. Det er klart det vigtigste. Vi har arbejdet stenhårdt de seneste 10 dage. Vi gik ud og gjorde det, som vi har trænet på, og det er bare flot af holdet.

- Det er også vigtigt, at vi kommer ud til så vigtig en kamp, som den her og viser det mod, som vi gjorde i dag. Det viser lidt om den kvalitet, der er i truppen, siger den rutinerede angriber.

Selve scoringen blev fejret, da Helenius kom på højkant. Målet er én ting, men opbakningen fra lægterne var noget helt andet.

- Det betyder da meget for mig at få scoret. Det var ekstra dejligt at score foran vores fans. Det føltes jo som om, vi var på hjemmebane. Det var helt exceptionelt, hvad fansene leverede. Det var ikke bare en 12. mand. Det var også 13. og 14. mand, roser Helenius.

Nu må tiden vise, om han kan spille torsdagens pokalkamp mod Viborg.

- Vi må se, om jeg kan spille torsdag. Det er mest i forhold til nakken. Flængen i læben skulle ikke være noget problem, siger Nicklas Helenius.