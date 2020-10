Sejr over rivalerne: Drømmen om grundspilssejren lever i Hjørring

FODBOLD:Lørdag vandt Fortuna Hjørring med 3-1 over de evige rivaler fra Brøndby IF. Dermed åbner de danske mestre døren på klem for en mulig grundspilssejr i Gjensidige Kvindeligaen.

Med sejren overhaler de nemlig oprykkerne fra HB Køge og indtager en andenplads. Dermed er der kun ét point op til Brøndby på førstepladsen.

Der er to kampe tilbage af grundspillet i Kvindeligaen, hvor vinderen tager ti point med til slutspillet, mens andenpladsen tildeles otte, og tredjepladsen får seks point.

Foto: Henrik Bo

Hjemmeholdet kom også bedst fra start i en kamp, der i høj grad var præget af omstillinger til begge hold.

Der var også en omstilling, som Olivia Holdt udnyttede efter 13 minutter. Her kom den fremskudte midtbanespiller alene igennem med to Brøndby-spillere, hvorfra hun gjorde det til 1-0.

Fortuna Hjørring holdt derefter presset på Brøndby og kom frem til flere gode chancer. Men i de sidste 10 minutter af første halvleg pressede gæsterne på. Det kom også tæt på en udligning, da Freja Thisgaard tabte bolden efter 40 minutter.

Men til Fortuna-keeperens held blev der fløjtet for frispark til hjemmeholdet.

Efter pausen kom Fortuna Hjørring ud med flere udskiftninger, som hurtigt gav pote. Kort inde i anden halvleg kom Victoria Bruce frem til en halvflugter tæt op ad mål, da et hovedstød sendte bolden ind til hende. Herfra udbyggede Bruce føringen.

Kort efter endte et højt indlæg ved Sara Thrige, der helt alene kunne sætte bolden ind bag landsholdsmålmanden Katrine Abel og gøre det til 3-0 for hjemmeholdet.

Med syv minutter tilbage udlignede Agnete Nielsen, da en dårlig clearing endte for fødderne af den tidligere Fortuna-spiller. Kort efter var københavnerne tæt på at reducere føringen endnu en gang, men Freja Thisgaard fik handskerne på bolden i en farlig situation.