Sejrene udebliver for Vendsyssel: - Vi skal højere op i tabellen med det hold, vi har

FODBOLD:Før sæsonen var ambitionen at spille med i toppen af Nordicbet Ligaen, men efter fredagens 1-1-kamp mod HB Køge kan denne fodboldsæson stadig nå at ende med endnu en nedrykning for Vendsyssel FF.

For det var tredje kamp i træk, at superliganedrykkerne måtte nøjes med et enkelt point, så når denne runde er færdigspillet, kan forspringet til holdene under stregen i værste fald være reduceret til fem point med otte spillerunder tilbage.

- Så længe vi ikke matematisk er ude af det, skal vi selvfølgelig holde øje med stregen. De her uafgjorte viser, hvor tæt rækken er, men det gode for os er, at vi ikke taber. Jeg synes, at vi ser solide ud og er svære at slå, siger Vendsyssel-træner Johnny Mølby.

Fredag var Vendsyssel FF dog tæt på at løbe ind i et uforskyldt nederlag, da en stor dommerfejl fra Patrick Gammelholm gav en kolossal dobbeltchance til HB Køge.

Dommerens fløjte var tavs, selv om Jubril Adedeji var langt fra at være de nødvendige 9,15 meter væk, da han blokerede et frispark fra Daniel Christensen, og det gav gæsterne en stor kontrachance, men i to omgange stod Vendsyssel-målmand Peter Friis Jensen i vejen.

- Det havde været vanvittigt at tabe på den måde, især fordi vi også skulle have haft frispark forud for det hjørnespark, som de scorede til 1-0 på. Der var sikkert også fejl, der gik vores vej, men den fejl, de lavede til sidst, kan jeg slet ikke forstå. De var fire dommere, der ikke kunne se, at han kun var tre meter væk fra frisparket, siger Johnny Mølby.

Vendsyssel FF er i øjeblikket nummer fem, men der færre point til nedrykningspladserne, end der er til top-tre. Endnu en pointdeling til trods kunne Vendsyssel FF dog fredag glæde sig over spillemæssige fremskridt.

- Vi skal højere op i tabellen med det hold, vi har, men hvis man følger lidt med, tror jeg, at man kan se, at spillet bliver bedre og bedre. Det er ved at ligne noget rigtig godt, siger anfører Søren Henriksen.

Det er cheftræner Johnny Mølby enig i. Sæsonen igennem har hans hold især haft svært ved at sætte sig igennem offensivt, men der er fremskridt at spore, konstaterer han.

- Vi havde fortjent at vinde i dag, for jeg synes, at vi investerede rigtig meget i det. Vi scorede et super mål, kom godt over kanterne, og vores boldomgang bliver bedre og bedre, men vi skal selvfølgelig blive endnu skarpere foran mål, siger Johnny Mølby.

Derfor er der også gode chancer for, at Vendsyssel i de kommende uger endegyldigt får afværget truslen om endnu en nedrykning.

- Vi skal have nogle sejre, så vi kan komme væk fra det der hurtigst muligt, siger Søren Henriksen.