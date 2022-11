Sejrsløse FC Thy fortsætter nedtur

KOLDING:FC Thy-Thisted Q havde søndag chancen for næsten at cementere sin plads i Gjensidige Kvindeligaens mesterskabsslutspil. Men et sent mål af værterne i Kolding betød, at thyboerne drysser yderligere ned i tabellen.

Nordvestjyderne havde tidligt lagt sig lunt i svinget til en stærk grundspilsplacering og dertilhørende point ved slutspillets begyndelse. I stedet endte opgøret mod Kolding IF som den femte ligakamp i streg uden sejr, selvom FC Thy fik et straffespark med fem minutter tilbage af første halvleg.

Et slapt spark fra Pernille Pedersen betød dog, at udeholdet ikke kunne gå til pause med en føring.

Gennem anden halvleg endte Thy-keeperen Maja Bay Østergaard under markant beskydning, og med små 10 minutter tilbage af opgøret scorede indskiftede Cecilie Christensen kampens eneste mål, da hun fik en dyb bold på venstre side af feltet og passerede en fremadstormende Østergaard med sit skud.

Med nederlaget indtager FC Thy-Thisted Q en femteplads i Gjensidige Kvindeligaen, hvor seks hold kvalificerer sig til slutspillet. Der resterer tre grundspilskampe, og thyboerne har fem point ned til AGF på syvendepladsen.