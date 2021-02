Sejrsstime brudt: White Hawks smider vigtige point i tredje periode

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks havde fire friske sejre i hukommelsen, da de fredag tog imod SønderjyskE. Her endte sønderjyderne dog med at bryde vendelboernes gode grundspilsstime efter en effektiv tredje periode.

Med sejren hopper SønderjyskE op på femtepladsen i Metal Ligaens grundspilstabel, som de to mandskaber er direkte konkurrenter om at indtage inden slutspillets snarlige begyndelse.

Se alle billederne fra opgøret nederst i artiklen.

Frederikshavn White Hawks - SønderjyskE 5-8 Periodecifre: 2-2, 1-1, 2-5 Mål: 1-0 Mike Hammond (03.20), 1-1 Matt Salhany (10.19), 2-1 Justin Shugg (10.59), 2-2 Daniel K. Hansen (13.45), 2-3 Brendan Harms (26.59), 3-3 Christopher Frederiksen (28.29), 3-4 Steffen Frank (41.04), 3-5 Steffen Frank (43.46), 3-6 Mike Little (43.55), 4-6 Christian Mieritz (54.17), 5-6 Justin Shugg (57.58), 5-7 Martin Eskildsen (58.39), 5-8 Brendan Harms (59.30) Udvisninger: Frederikshavn 3, SønderjyskE 2 VIS MERE

Starten på opgøret var præget af tilbagevendte importspillere. Mike Hammond og Justin Shugg havde således godt gang i puckomgangen i tredje kæde, som de begge spillede i efter længere skadesperioder.

Hammond bragte frederikshavnerne foran, hvilket Shugg også gjorde efter SønderjyskE's udligning. I anden periode sikrede Christopher Frederiksen så, at der stod 3-3 inden sidste og afgørende periode.

I opgørets sidste tredjedel gik det så galt for hjemmeholdet. Den tidligere White Hawks-spiller Steffen Frank drev gæk med hjemmeholdet og scorede hurtigt to mål, hvorefter Mike Little gjorde det til 6-3 til udeholdet.

Christian Mieritz og igen Justin Shugg bragte med deres scoringer spændingen tilbage i kampen, men da Martin Eskildsen til sidst sendte pucken i mål til 7-5 til sønderjyderne, var alle tre point i gæsternes ejerskab.

Brendan Harms rundede det målholdige opgør af med 30 sekunder igen.