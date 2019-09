Sejrsstimen blev brudt: Piraterne fik en maveplasker i Herning

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har lagt flot fra kaj i denne sæson af Metal Ligaen, hvor de før tirsdagens kamp ude mod Herning Blue Fox kunne brillere med 12 points efter de første fire kampe.

En kende mere fesent blev det tirsdag aften i Herning, hvor Piraterne ikke fik noget forærende - eller forstod i hvert fald ikke at udnytte de muligheder, der var under eksempelvis de overtalssituationer, holdet fra tid til anden løb ind i. Men points fik Aalborg dog med hjem - kun et enkelt af slagsen og efter forlænget spilletid samt straffeslag, hvor Herning løb med den samlede sejr på 3-2, og således fik to ud af tre points.

Ingen af perioderne var præget af smukt spil, hvor der skulle gå adskillige minutter i 1. periode, før et egentligt angrebsspil kom i gang. Og selv om udvisninger ikke ligefrem er en hædersbevisning, så siger det lidt om kampens intensitet, at man skulle helt hen til 15.51, før kampens første udvisning faldt. Kristoffer Astorp fra Herning fik to minutter for hooking, og han nåede kun lige på banen, før Daniel K. Nielsen for holding fulgte efter til Hernings straffeboks.

Men det lykkedes ikke Aalborg at udnytte de fire minutter i powerplay. Til gengæld forærede de Herning muligheden for overtal i 2. periode, da udvisningsstimen i første periode blev afsluttet af Pierre-Olivier Morin, som fik to minutter for tripping syv sekunder, før perioden sluttede.

Så kom der gang i scoringerne

Man skal som bekendt passe på med, hvad man ønsker. For ønskede man mere intensitet efter 1. periode, så stak det pænt sagt af i begyndelsen af, da 2. periode gik i gang, og hvor udvisningerne faldt i en led, lang strøm. På den gode side af skalaen var så, at der også kom gang i scoringerne.

Der var kun gået 34 sekunder, før Lasse Lassen fra Herning blev idømt to minutter for slashing. Sådan spillede de to mandskaber begge med fire mand på isen, da Pirates stadig var nede med en mand efter udvisningen sidst i 1. periode. I tiden 22.00 og lige efter Aalborg blev fuldtallige trak Blue Fox så i undertal det længste strå, da Morten Poulsen assisteret af Thomas Vilstrup Andersen scorede kampens første mål til 1-0.

I minutterne efter rævene fik endnu en udvisning, mens Pirates supplerede den uskønne konto med en udvisning til Olivier Hinse for tripping.

I tiden 34.00 fik de medrejsende Aalborg-fans endelig noget at juble over, da Martin Højbjerg assisteret af brormand Mikkel Højbjerg og Julian Jakobsen udlignede til 1-1.

Ud i overtid

Selvom Aalborg i 3. periode lagde bedst fra start, løb de flere gange offside og fik, trods de gode takter, ikke udnyttet, at en stor del af spillet foregik i Hernings ende af banen. Umiddelbart virkede det til, at begge hold stillede sig jævnt tilfredse med at slippe ud af kampen med i hvert fald et point.

Og så alligevel ikke: Også Piraternes 3. kæde ville lege med denne aften, så det blev Lasse Bo Knudsen, der assisteret af Kirill Kabanov i tiden 51.27 scorede til 2-1.

Herefter fulgte en række udvisninger og generelt set bedre gang i kampen, hvilket Herning kort tid efter fik udnyttet til i tiden 54.26 at score til 2-2. Pucken blev sendt i nettet af Jan Dalecky, assisteret af Markus Jensen og Kristoffer Astorp.

Trods glimrende pres fra Aalborgs side lykkedes det dog ikke at afgøre kampen i ordinær spilletid.

Det var ikke under de bedste forudsætninger, Herning skulle igennem 4. periode. For i tiden 61.08 fik rævenes Brodie Dupont to minutter for boarding og 10 minutter for misconduct penalty. Samtidig tog Herning en tiltrængt time out, og herefter kom de så for alvor på arbejde, da en Aalborg gav den gas med en god mængde skud mod rævenes mål.

Men lige meget hjalp det: Aalborg måtte se sig besejret, da kampen endelig måtte afgøres på straffeslag, hvor Lasse Lassen og Simon Nielsen sikrede Herning det ekstra point.

Kampens detaljer Periodecifre: 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 Mål: 1-0 Morten Poulsen (22.00), 1-1 Mikkel Højbjerg (34.00), 1-2 Lasse Bo Knudsen (51.27), 2-2 Jan Dalecky (54.26), 3-2 Lasse S. Lassen og Simon Nielsen (straffeslag) Udvisninger: Pirates 6x2 og 1x10 minutter, Blue Fox 5x2 minutter Hoveddommere: Martin Theiltoft Christensen og Jacob Grumsen Liniedommere: Claus Hansen og Rene Jensen Tilskuere: 1337