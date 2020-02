Seks sejre i streg: Tro på konceptet driver værket for 1. divisions tophold

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold sidder fortsat på førstepladsen i 1. division efter søndagens sejr over Bjerringbro. Selvom topholdet var bagud med fem i løbet af første halvleg mistede Kent Ballegaard aldrig troen på truppen.

- Jeg havde ikke meget uro i kroppen over at være bagud med fem. Det handlede om at komme ind på sporet i forhold til, hvad vi aftalte inden kampen. Så vi fik flyttet kampen over på vores præmisser, og der er vi bare gode. Vi spiller fremad i stedet for at gå tilbage. Pigerne spiller med brystet fremme, siger cheftræneren.

Det siger noget generelt om divisionens tophold. De er nemlig oppe på seks sejre i streg og knokler i retningen af en oprykning til HTH Ligaen.

- Vi tror meget på tingene, og vi tror på vores koncept. Vi forsøger hele tiden at lægge lag på. Man skal ikke blive magelig i situationen. Vi skal hige efter mere. Vi er ved at være der, hvor de fleste har lidt småskavanker hist og pist, men det overlever vi også og kæmper os igennem. Så er der nogen, der tager nye roller og håndterer dem godt, siger Kent Ballegaard.

I den kommende weekend står Vendsyssel Håndbold over for SønderjyskE, som indtager tredjepladsen i 1. division.