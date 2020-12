Seldrup tog revanche efter dårlige præstationer: Fire vanvittige redninger i lokalopgør

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har i dén grad haft overhånden i denne sæson mod lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks, og bedømt på spil og chancer, så skulle det også været gået sådan tirsdag aften.

Her vandt Frederikshavn nemlig stik imod spil og chancer med 5-3 mod piraterne i den første sejr i et lokalopgør i denne sæson - og det på trods af, at aalborgenserne vandt skudstatistikken med 43-11.

- Vi fik vist, at vi i hvert fald kunne fighte en sejr hjem, og det er jo det, man kan gøre, hvis der ikke er så meget andet, der fungerer, siger keeperen Mathias Seldrup.

Han var den helt store helt for hjemmeholdet efter en række dårlige præstationer op til jul, hvor der mindst gik fem mål ind på holdet i fem kampe i træk.

- Jeg havde en periode, hvor det ikke rigtig fungerede. Og selvom jeg måske stod godt i første og anden periode, så gik det galt for mig i tredje periode. Det havde vi talt om, at det helst ikke skulle ske igen. Jeg ved ikke, om jeg følte, at alt gik min vej. Men det var absolut en af mine bedste kampe, selvom jeg for alvor blev bombarderet, siger han.

Og selvom frederikshavnerne brugte mange kræfter, så satser de på at være helt klar igen, når de to mandskaber mødes igen allerede onsdag aften.

- Vi bruger lige lidt tid i styrkerummet nu og sørger for at få masser af væske, og så er vi klar igen, siger han.

White Hawks-træner Jari Pasanen var også godt tilfreds.

- Vi har haft en svær periode med mange skiftende spillere og med flere profiler ude. I dag havde vi kun to udenlandske spillere ed. Men vi fightede virkelig godt som hold. VI brugte mange kræfter med kun tre kæder. Og det kan godt være, at det gør lidt ondt i morgen. Men på den anden side får spillerne fri til nytår og har en lille pause der, siger han.

- Skal ikke dunke os selv i hovedet

I Aalborg-lejren var der selvfølgelig ikke tilfredshed med, at det store overtag ikke gav point.

- Jeg synes, at vi gør mange ting rigtigt. Vi får mange skud på dem, men vi er ikke det rette sted inde foran mål til at prikke den ind over stregen. Alt andet ser ellers rigtig fint ud. Vi skal ikke dunke os selv i hovedet efter sådan en indsats. Vi var det bedste hold, men de stod godt defensivt, lyder det fra Tobias Ladehoff.

Aalborg Pirates tager onsdag aften imod Frederikshavn White Hawks. Det sker klokken 19.30.