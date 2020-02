Selv for naturtalentet Nikolaj Ehlers ligger djævlen i detaljen

ISHOCKEY:En stadig svedig Nikolaj Ehlers har blåt tape på skulderen af den bare overkrop og skynder sig ind for at smide sit brystpanser og sine skulderbeskyttere i sin ishockeytaske. Han smider hurtigt en grå T-shirt over sig for at holde varmen.

Der er gået 10 minutter siden afslutningen på NHL-kampen i Ottawa, som Winnipeg Jets – med aalborgenseren Ehlers som den ene af målscorerne – vandt med sikre 5-1. Flere af holdkammeraterne har allerede pakket færdig og er på vej i bruseren.

Fire-fem materialefolk i Jets-træningsdragter flytter taskerne på en vogn og ruller dem videre ud i en ventende varevogn, der skal transportere Winnipeg-spillernes udstyr til lufthavnen.

Det er hurtigt videre til Philadelphia til næste kamp, og det hele foregår selvfølgelig i Jets-organisationens eget chartrede fly. Det letter snart igen.

Winnipeg-spillerne har fået besked på hurtig handling. Forude venter et måltid, et par timers flyvetur og i næste formiddag er der træning i Philadelphia for at holde benene i gang.

Ben i behandling og i maskiner