Selvkritisk Aalborg-træner efter sejr: - Vi var uskarpe på og uden for banen

HÅNDBOLD:Facit var godt nok, selv om ikke alle mellemregningerne sad lige i skabet, da Aalborg Håndbold søndag genoptog Primo Tours Ligaen efter mere end en måneds kamppause med en 28-23-sejr over SønderjyskE.

Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen var meget tilfreds med de to point, men mente, at han selv havde sin del af skylden for, at der var nogle bump på vejen mod de to point.

- Der var perioder, hvor vi holdt godt gang i tingene i forhold til, hvordan vi gerne vil spille, men vi var for uskarpe på og uden for banen. Det var lidt rodet, og vi fandt ikke ind i den rytme, vi gerne ville, og så gjorde vi det svært for spillerne at være i det, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold - SønderjyskE 28-23 (17-13) Stillinger undervejs: 3-3, 7-6, 10-10, 14-10, 17-13 (pausestilling), 20-14, 21-17, 22-20, 23-21 Mål, Aalborg Håndbold: Buster Juul 7, Henrik Møllgaard 5, Tobias Ellebæk 4, Janus Smarason 3, Mark Strandgaard 3, Mads Christiansen 3, Magnus Saugstrup 2, Omar Ingi Magnusson 1 Topscorer, SønderjyskE: Jon Andersen og Aaron Mensing 5 Udvisninger: Aalborg 1, SønderjyskE 4 Tilskuere: 4039

Hans konklusion var, at han og trænerkollegaen Arnór Atlason ganske enkelt ville for meget i forårspremieren.

- Jeg plejer at være min egen største kritiker, og jeg synes ikke, at vi var gode nok til at finde de opstillinger, der kunne give os noget ro. Vi prøvede en masse forskelligt i håb om at få noget til at lykkes, men jeg tror, at det var med til at give en smule uro i stedet, siger Stefan Madsen.

På bundlinjen står dog, at Aalborg Håndbold hentede endnu to point og dermed fortsat topper Primo Tours Ligaen med hele syv point ned til TTH Holstebro på andenpladsen.

- Det var en speciel kamp, fordi vi har været væk fra det så længe, og derfor er jeg også bare rigtig glad for, at vi fik de to point. Igen fik vi set, at vores 5-1-forsvar er et rigtig godt våben for os, siger Stefan Madsen.

Kampen mod SønderjyskE kostede dog en skade til Henrik Møllgaard, der 10 minutter før tid måtte gå i omklædningsrummet efter at have slået hovedet i en kollision med en modstander, men efter kampen var de første meldinger positive.

- Man er selvfølgelig altid lidt bekymret i forhold til den type skader, men han sidder inde i omklædningsrummet og ser godt ud, siger Stefan Madsen.