Selvkritisk Salquist i Hobro: Skal lave færre fejl

FODBOLD:Få dage før sæsonpremieren i fodboldens 1. division hentede Hobro IK Tobias Salquist på en fri transfer, men den 25-årige forsvarsspiller tøvede ikke med straks at bide sig fast på holdet.

Efter at være startet ude i premieren mod Viborg FF har han været fast inventar i startopstillingen i de efterfølgende ni ligakampe. Her har han præsenteret sig som den mest stabile af superliganedrykkernes forsvarsspillere, mens Hugo Andersson og Simon Jakobsen har måttet duellere om retten til at blive hans makker.

- Jeg er glad for, at jeg spiller hver gang, men jeg har også lavet fejl, så jeg tager bestemt ikke noget for givet. Jeg skal spille endnu bedre og være mere stabil, hvis jeg på et tidspunkt skal indfri min ambition om at spille i Superligaen igen. Det arbejde starter i Hobro, hvor vi som hold skal sørge for at lukke færre mål ind, lyder det selvkritisk fra Tobias Salquist.

Tobias Salquist kom til Hobro i god form og overbeviste straks cheftræner Peter Sørensen om, at han skulle være fast inventar i forsvaret. Arkivfoto: Lars Pauli

Den tidligere Silkeborg-spiller fik i august sin kontrakt med norske Lillestrøm ophævet og skrev i første omgang en kort aftale med Hobro, der løber til nytår. Det vil sige seks kampe mere - inklusiv aftenens udekamp mod FC Helsingør.

- Jeg tror, begge parter lige skulle lige se hinanden an, men det har været positiv, så jeg kan bestemt godt se mig selv fortsætte i Hobro, for jeg er faldet godt til. Lige nu synes jeg dog, at fokus skal være på at få vendt skuden sammen med holdet - ovenpå tre nederlag i træk - og så må vi tage fremtidssnakken senere, siger forsvarsspilleren.

Uhyre vigtig tre-points-kamp

Han mener at det vil være forkert at tale om en krise i Hobro IK, for trods de seneste nederlag til Kolding, Esbjerg og Fremad Amager har holdet i perioder perioder dominerede kampene og ikke helt fået som fortjent.

- Jeg tror, det er få procenter, der skal skrues på, før det bliver rigtig godt. Vi skal være bedre til at udnytte vores chancer og rydde ud i fejlene. Det starter i Helsingør, for den kamp er uhyre vigtig og skal bare vindes. Så er jeg ligeglad med om, det bliver en grim sejr eller ej, fastslår Tobias Salquist.

FC Helsingør sidder på den sjette og sidste af pladserne til forårets oprykningsspil, mens Hobro halter tre point efter, som de kan indhente i aften. Der er kampstart kl. 18.00.