Selvmål sikrede Thisted FC point

FODBOLD:Thisted FC fik ikke fulgt op på sidste sæsons sejr, da thyboerne lørdag tog imod FC Roskilde i Thisted. Det blev derimod 1-1 mod sjællænderne.

Det ene point kommer efter, at Mikkel Agger i sidste uge skød sæsonens første sejr hjem for Thisted FC. Dermed er man oppe på fire point efter sæsonens første fire kampe i 2. division

Thisted FC - FC Roskilde 1-1 (1-1) Fodbold, mænd, 2. division

Mål: 0-1 Valdemar Schousboe (4. minut), 1-1 Valdemar Montell, selvmål (37. minut)

Gæsterne kom hurtigt foran i opgøret, da et frispark blev begået af thyboerne. Det eksekverede FC Roskilde straks på, og bolden endte efter omveje ved Valdemar Schousboe, som fik hovedet på bolden og snød Andreas Raahauge i mål.

En halv times tid senere var det igen en standardsituation, som førte til mål. Her blev et indkast sendt ind i det fylde FC Roskilde-felt, og pludselig var bolden lige så stille på vej ind over målstregen efter at have ramt flere Roskilde-spillere. Dermed blev Valdemar Montell noteret for et selvmål, selvom det i situationen var svært at se, hvem sidste mand på bolden var.

I slutningen af kampen var Thisted FC tættest på at sikre alle tre point, da bolden dansede faretruende på stregen i FC Roskilde-målet, inden en sen clearing stod i vejen for en scoring. Dermed måtte hjemmeholdet nøjes med en uafgjort og sæsonens fjerde point.