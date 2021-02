Selvom han snart fylder 35 år: Hobro-kaptajn afviser ikke en sæson mere

FODBOLD: I august måned det forgangne år forlængede Hobro IK og Jonas Brix-Damborg samarbejdet frem til sommeren 2021.

Helt præcist udløber den kontrakt 30. juni, og med bare fire måneder tilbage, er der endnu ingen afklaring, hvad der skal ske med Hobro-kaptajnens fremtid. Dermed er det uvist, om Brix-Damborg får lov til at fejre sit 10 års jubilæum i klubben.

- Vi (Hobro og Jonas Brix-Damborg, red.) tales ved i løbet af foråret. Hvad der skal ske, det ved jeg simpelthen ikke endnu, siger den rutinerede midtbanespiller.

Jonas Brix-Damborg har spillet for to klubber, siden han 1. juli 2004 første gang skrev under på en fuldtidsprofessionel kontrakt: Randers FC og Hobro IK.

Selvom han efterhånden har rundet de 34 år, kan Jonas Brix-Damborg dog sagtens se sig selv i fodboldverdenen fremover, og han er ikke afvisende over for at tage endnu en sæson i sin nuværende klub - som spiller altså.

- Der er flere ting, som skal gå op i en højere enhed. Klubben skal ville det, og jeg skal også selv ville det. Det betyder noget for mig, at jeg stadigvæk føler, at jeg har noget at bidrage med - og det føler jeg stadigvæk, jeg gør, fortæller den tidligere Randers FC-spiller.

Det er blevet til 911 minutters fodbold for Jonas Brix-Damborg i NordicBet Ligaen i denne sæson, hvor Hobro IK i alt har spillet 16 kampe.

Svær udekamp og hårdt forår i vente

I forårspremieren lørdag gælder det HB Køge, som deler point og målscore med Hobro IK. Nordjyderne er dog bedst indbyrdes, hvorfor klubben med Brix-Damborg som kaptajn i øjeblikket indtager den slutspilsgivende sjetteplads. På DS Arena blev det i midten af oktober nemlig til en 3-1-sejr over HB Køge.

Der er flere faktorer, som peger i retning af, at det bliver en svær udekamp for Peter Sørensens mandskab.

- Jeg tror, det bliver en svær kamp. De er på hjemmebane, spiller på kunstgræs, og så er det den første kamp efter vinterpausen. Jeg synes også, de har gjort nogle gode indkøb i transfervinduet, og at de generelt er et godt hold, så det bliver ikke bare en kamp, hvor vi siger, at dem skal vi slå, siger Jonas Brix-Damborg, der sammen med resten af truppen har set videomateriale igennem inden lørdagens opgør.

Hobro IK er nået frem til en erkendelse af, at det er en tæt og jævnbyrdig række.

- Det bliver et hårdt forår, lige såvel som efteråret også har været hårdt. Der er mange dygtige hold i rækken, så det bliver svært. Inden de sidste kampe, hvor den (ligaen, red.) bliver delt, har vi jo kampe mod alle klubber fra top-seks, så det bliver hårdt at komme med i top-seks, som er vores altoverskyggende mål. Vi skal holde skruen i vandet og holde koncentrationen oppe i hver kamp, for det bliver hårdt, supplerer anføreren.

Også Mads Hvilsom forklarer, at der ingen nemme kampe findes i 1. division.