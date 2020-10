Selvsikre Aalborg Håndbold trækker på bredden

HÅNDBOLD:Det er set et par gange før hos Aalborg Håndbold i denne sæson. Landets mest dominerende herrehåndboldhold har det med at komme fra baghjul med stor selvsikkerhed og tage de sejre, der ikke nødvendigvis vindes med æstetisk flot håndbold.

Lørdagens sejr over Skanderborg Håndbold - den første i mere end fire år over dem - var også i den kategori. Østjyderne lignede nemlig et mandskab, som havde regnet de danske mestre ud. Men Aalborg Håndbold i de afsluttende minutter er en udfordring af de helt store.

- Vi er så mange gode spillere, at vi går ind til hver kamp med en tro på, at vi vinder. Nogen trak et stort læs nede i Zagreb. Der spillede jeg måske ikke så meget, og så fik jeg nogle minutter i dag, hvor jeg skulle ind og gå til den. Der havde vi også Benjamin (Jakobsen, red.), der spillede en rigtig god kamp, siger forsvarsgeneral René Antonsen.

Han spillede en markant rolle i sejren på 29-26 over Skanderborg.

- Vi er en meget homogen trup, hvor man ved, at hvis man ikke spiller den ene gang, så gør man det den næste gang. Det er dejligt at spille med et hold, hvor der er en tro på tingene, hver gang man går på banen, tilføjer han.

Det var dog ikke gennem hele kampen, at forsvaret stod godt for hjemmeholdet.

- Vi kæmpede med deres stregspiller, der rykkede lidt rundt under os. Så blev vi lidt flade, og deres skytter kom godt op og hakkede dem ind. De har nogle gode spillere til at være på mellemhånd, og rammer man ikke dem, så laver de mål, siger han.

- Vi har måske 40 reelt gode minutter i forsvaret. Så har vi 20 minutter, hvor de kommer for let til tingene. 40 gode minutter viser også, at vi står rigtig godt i forsvaret, når vi endelig gør det, tilføjer anføreren.

Aalborg Håndbold fører Herre Håndbold Ligaen med seks sejre i de første seks kampe.