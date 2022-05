Semifinaleplads er sikret: Her er Aalborg-træners næste mål

FREDERICIA:Aalborg Håndbolds defensiv viste internationalt snit mod Fredericia lørdag eftermiddag. Det vil træner Stefan Madsen helt sikkert gerne tage med, når det i midtugen gælder en udekamp mod Veszprem i Champions League-kvartfinalen.

27-23-sejren over Fredericia sendte Aalborg Håndbold i DM-semifinalen, og derudover fik det danske mesterhold også tanket noget selvtillid efter en meget overbevisende defensiv præstation.

Særligt efter pausen blev det tydeligt for alle i hallen, at det var en levende mur, der stod foran Simon Gade i Aalborg-målet. Sølle ni mål fik Fredericia scoret i de sidste 30 minutter, og det forvandlede en potentiel tæt kamp til et opgør, som Aalborg med mesterlig klasse kørte sikkert i garagen.

- Jeg synes faktisk også, at vores defensiv var stærk i første halvleg. Vi skal lige huske, at Fredericia scorede seks mål på kontra i første halvleg, så vi var også gode i den del af kampen, påpeger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Han var vidne til en første halvleg, som ikke helt forløb efter planen, men der var også grund til at rose Fredericia for en ihærdig indsats.

Manglede lidt vildskab

- Der, hvor vi ikke helt kunne matche Fredericia, var på deres vildskab. Der var vi lidt for langt fra i første halvleg. Der er jo ikke nogen, som går på banen for ikke at kæmpe, men deres første tre scoringer havner lige ned i hovedet på os efter kontraer, siger Stefan Madsen, der også kunne se sit hold kæmpe med at score på straffekast i første halvleg. Tre stykker blev misbrugt.

- Vi er lidt for ukoncentrerede i nogle afslutninger, men der var også nogle mirakelredninger fra Emil Tellerup. Vi brændte bare for meget i første halvleg, siger Stefan Madsen.

Til gengæld kunne han se sine spillere gå ud og levere en kraftpræstation af de store i anden halvleg. Her løftede Aalborg sig på samtlige parametre, og blandt andet viste Simon Gade godt niveau, da han endte med en redningsprocent på 39.

Jesper Nielsen scorer her et af sine tre mål på vej mod Aalborgs sejr i Fredericia. Det var dog især i forsvaret, at de danske mestre imponerede. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Det kendetegner et godt hold, at vi kan mobilisere tingene, når der er brug for det, og det gjorde vi, selvom Lukas Sandell måtte gå ud, siger Stefan Madsen med henvisning til, at svenskeren fik præsenteret et hårdt dømt rødt kort efter seks minutters spil af anden halvleg.

Vigtig første afklaring

Madsen kan nu fokusere fuldt og helt på de to kommende CL-kampe, mens den mellemliggende ligakamp mod Mors-Thy, der er klemt ind mellem de to internationale kampe, kan angribes med sænkede skuldre - så sænkede, som de nu kan blive, når man taler om ambitiøse Aalborg Håndbold.

- Vi vil gøre alt for at blive nummer et i den her pulje, så vi er langt fra færdige. Nu er det førstepladsen, vi går efter, men når det er sagt, så er det mentalt vigtigt, at vi ikke har det her slutspil hængende over hovedet. Det har vi ligesom fået første afklaring på, og det er dejligt, siger Stefan Madsen.

Derfor er det også en noget nær perfekt optakt til torsdagens kamp i Ungarn.

- Det er et fint afsæt frem mod Veszprem. Defensiven og Gade kom rigtig godt med. Angrebsmæssigt blev det aldrig kønt, men det gør det sjældent mod det her offensive Fredericia-forsvar. Det vigtigste var, at vi ikke fik skader, og Lukas Sandell valgte jo også at tage en ekstra pause i kampen, siger Stefan Madsen, mens han storsmilende står og kigger over på svenskeren, der står få meter væk og returnerer beskeden med et tilsvarende stort grin.