Sen scoring cementerer forrygende sæsonstart af Vendsyssel

FODBOLD:Vendsyssel FF scorede sent i opgøret ude mod HB Køge, der sikrede dem tre point i sejren på 2-1.

Vendsyssel FF fik en rigtig god start på sæsonen, da de på egen bane udraderede Hillerød med 5-1, men en god start fik de ikke på opgøret på kunstgræsset i Køge.

Det på trods af, at nordjyderne faktisk var tæt på at skabe en kæmpe chance allerede efter 20 sekunder, da Wessam Abou Ali brød igennem i venstre angrebsside og sendte bolden ind foran mål, hvor bolden dog strøg lige forbi sidste uges hattrickmager Lasse Steffensen.

Allerede efter fire minutter viste HB Køge nemlig også evner offensivt, da Trenskov bragede bolden på indersiden af stolpen, før den strøg på tværs af mål og heldigvis for Vendsyssel holdt sig på den gode side for dem.

Lasse Steffensen jubler her over en af sine tre scoringer mod Hillerød. I anden spillerunde scorede han Vendsyssels første mål i sejren ude mod HB Køge. Arkivfoto: Henrik Bo

Det var dog et varsel for, hvad der skulle ske syv minutter senere, hvor HB Køge kom igennem i deres højre angrebsside. Pierre Larsen fik bolden i dybden, hvor han let kunne sende bolden ind foran mål lige i foden på Joachim Rothmann, der scorede til 1-0.

Ærgerlig start på opgøret for Vendsyssel, men de første 10 minutter havde allerede varslet flere mål i den her kamp, og det kom der da også allerede, inden der var gået de næste 10 minutter.

Selvom HB Køge måske var det bedste hold, formåede Vendsyssel nærmest at score ud af ingenting, da Armenakas sendt en bold i feltet med sit fine venstreben. Bolden svævede ind i hovedet på Lasse Steffensen, der nærmest med ryggen til mål headede sin fjerde sæsonscoring ind i halvt så mange kampe, og så var der balance i regnskabet.

Mere blev der ikke scoret i første halvleg, men en underholdende halvleg havde de to mandskaber stået for.

HB Køge - Vendsyssel FF 1-2 (1-1) Mål: 1-0 Joachim Rothmann (11. minut), 1-1 Lasse Steffensen (20. minut), 1-2 Tiemoko Konaté (80. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Emil Nielsen, Tobias Anker, Mads Greve, Rune Frantsen - Zander Hyltoft, Jelle van der Heyden, (Parfait Bizoza, 61. minut), Panagiotis Armenakas - Wessam Abou Ali (Tiemoko Konaté, 61. minut), Lasse Steffensen, Lucas Jensen (Diego Montiel, 83. minut)

Advarsler: Maximilian Schauer, HB Køge (8. minut), Emil Nielsen, Vendsyssels FF (48. minut) VIS MERE

Anden halvleg kan ikke prale med en lige så stor underholdningsværdi, hvor det gode spil og de store målchancer i større grad udeblev.

HB Køge fortsatte med at være det hold med de fleste afslutninger, og var da også engang imellem farlige. Vendsyssel FF virkede dog ikke til at være særligt skræmte af de offensive aktioner fra det Daniel Agger-styrede mandskab.

Og når HB Køge ikke kunne blive farlige nok, kunne Vendsyssel FF lige så godt slå til, når chancen bød sig, og det gjorde de efter 80 minutter af kampen.

Tiemoko Konaté fik bolden på kanten af feltet, hvor han trykkede til kuglen, der blev rettet af undervejs og derved gik i mål til stor jubel blandt de gæstende nordjyder.

Nu handlede det for Vendsyssel om at holde tungen lige i munden i deres forsvarsaktioner de sidste 10 minutter, så de efter to runder ville kunne glæde sig over fuld pointhøst, hvilket kun SønderjyskE og Vejle også har formået i denne sæson.

HB Køge ramte stolpen for tredje gang i opgøret sekundet før slutfløjt, men Vendsyssel FF holdt hjem, og en stærk sæsonstart blev dermed cementeret på en svær udebane.