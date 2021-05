Se billederne: Sen scoring sikrede Thisted vital sejr i 2. division

FODBOLD:Først fem minutter før tid fik Thisted FC udbetaling af en stort pres mod gæsternes mål i lørdagens opgør mod Dalum i 2. division.

Frederik Sloth blev matchvinder i det 86. minut på et perlemål, hvor han fra distancen sparkede bolden over i modsatte hjørne. Dermed sikrede han en 1-0-sejr og tre vitale point foran knap 200 tilskuere på Sparekassen Thy Arena.

Forinden havde overliggeren stået i vejen, ligesom Tobias Friis blot manglede et par centimeter i at komme på måltavlen.

Se billederne fra kampen nederst i artiklen

- Jeg synes i den grad, at det var fortjent, vi vandt. Dalum havde meget få chancer, og som kampen skred frem dominerede vi mere og mere, siger Thisted-anfører Asger Bust.

Thisted FC holder dermed fast i tredjepladsen i rækken med 41 point for 23 kampe. Det betyder, at de har fem points luft ned til Brabrand på syvendepladsen, der lige nu står til at gå glip af en plads i næste sæsons tredje bedste række.

- Jeg synes, det er lidt utroligt, at vi endnu ikke har sikret os en plads i top-6, for jeg føler egentlig, at vi har skrabet masser af point sammen. Men holdene slår jo hinanden på kryds og tværs i rækken, siger Asger Bust.

Thisted FC's slutprogram består af en udekamp mod Holbæk (24. maj), en hjemmekamp mod VSK Århus (30. maj) og endelig en udekamp mod Næsby (5. juni).