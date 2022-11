Se billederne: Sen slutspurt var ikke nok for Fortuna mod mestrene

HJØRRING:Fortuna Hjørring får svært ved at spille med om de helt sjove placeringer i denne sæsons Gjensidige Kvindeliga, efter at det lørdag blev til et 1-2-nederlag på hjemmebane til de forsvarende danske mestre fra HB Køge.

Maria Mihaela Ficzay gav ellers Fortuna håb om point, da hun reducerede til 1-2 fem minutter før tid, men nærmere point kom vendelboerne ikke.

Fortuna Hjørring har nu hele 14 point op til lørdagens modstandere, der topper rækken, mens der er seks point op til Brøndby på andenpladsen. Brøndby har endda spillet en kamp færre end Fortuna Hjørring, og kun de to bedste hold får adgang til kvalifikationen til Champions League i næste sæson.

Fortuna Hjørring - HB Køge 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Mie Leth Jans (4. minut), 0-2 Andrea Norheim (55. minut), 1-2 Maria Mihaela Ficzay (85. minut)

Fortuna Hjørrings opstilling (3-4-3): Freja Thisgaard - Maria Mihaela Ficzay, Laura Frank, Sara Holmgaard - Ashley Lynn Riefner, Sofie Lundgaard, Janelle Cordia (Tiia Peltonen, 67. minut), Angela Beard (Indiah-Paige Riley (79. minut) - Mathilde Carstens (Florentina Olar, 67. minut), Camilla Kur (Omewa Joy Ogochuckwu, 74. minut) Signe Baattrup (Karoline Olesen, 67. minut) VIS MERE

Fortuna Hjørring fik ellers kampens første chance, da Angela Beard allerede efter 15 sekunders spil blev spillet fri i venstre side, men australierens afslutning sad lige på HB Køge-målvogteren.

Derfra var det dog nærmest spil til et mål, og det var vendelboernes. I kampens fjerde minut sendte Emma Færge et præcist frisparksindlæg ind i hovedet på Mie Leth Jans, der udnyttede nogle løse Fortuna-markeringer til at bringe gæsterne foran.

Siden burde Cecilie Fløe også have gjort det til både 2-0 og 3-0, men først skød hun på stolpen fra nært hold, og efterfølgende headede hun en stor hovedstødschance snert forbi mål.

Fortuna Hjørring var alvorligt på hælene i første halvleg, men hjemmeholdet fik dog lidt håb, da det i slutfasen af halvlegen lykkedes at komme frem til en fin mulighed.

Bo Zinck indkasserede sit første nederlag som Fortuna Hjørring-træner. Foto: Lars Pauli

Signe Baattrup stod for forarbejdet, inden Mathilde Carstens fik en skudchance på kanten af feltet, men desværre for Fortuna-spilleren fik en HB Køge-spiller rettet afslutningen ud til et hjørnespark, og derfor gik HB Køge til pause med en meget fortjent, men for lille pauseføring på 1-0.

Fortuna Hjørring kom ud til anden halvleg med fin energi, men efter seks minutters spil var HB Køge alligevel tæt på at fordoble føringen. Fortuna-målvogter Freja Thisgaard gik helt galt af et hjørnespark, men hun slap med skrækken, da Mie Leth Jans lige akkurat ikke kunne nå frem til bolden, som hun ellers kunne have prikket ind i et tomt mål.

Så heldigt slap Fortuna Hjørring dog ikke tre minutter senere, da man igen havde problemer efter en dødbold. Et hjørnespark blev slet ikke ordentligt clearet, og så kunne Andrea Norheim med lidt hjælp fra indersiden af stolpen sparke HB Køge på 2-0.

Fortuna Hjørring kunne have bragt fornyet spænding ind i kampen få øjeblikke senere, da Angela Beard gik til baglinjen og sendte et indlæg ind i hovedet på Camilla Kur, der i helt fri position dog headede forbi mål.

Spænding kom der alligevel i slutfasen, da rumænske Maria Mihaela Ficzay fem minutter før tid pandede et hjørnesparksindlæg i nettet, men HB Køge holdt stand og tog de tre point med hjem.

Fortuna Hjørring