Sen udligning kostede AaB sejren mod FCK

AaB var søndag meget tæt på den første hjemmesejr i Superligaen i tre måneder, men efter en sen udligning fra Dame N'Doye endte opgøret mod FC København 1-1.

I kampens indledning havde AaB tilløb til flere gode muligheder på omstillinger, men den sidste skarphed manglede, så da FC København var farlige første gang efter 21 minutter, var det meget tæt på, at gæsterne også tog føringen.

Robert Skov trykkede af fra kanten af feltet, men det flade spark prellede af på stolpen, og så slap AaB med skrækken.

Det gjorde hjemmeholdet også et par minutter senere, da FC København fik en ny god mulighed. Denne gang var målmand Jacob Rinne redningsmand, da han afværgede et forsøg fra Pierre Bengtsson.

AaB var fortsat mest farlige på omstillinger, og foruden et hjørnespark fra Lucas Andersen, der prellede af på den nærmeste stolpe, var det også sådan, at AaB fik sin bedste mulighed i første halvleg.

En dyb fremlægning fra Jores Okore sendte Tom van Weert af sted. Fra en spids vinkel forsøgte hollænderen sig med en afslutning, som FC København-målmand Jesse Joronen dog fik skubbet til hjørnespark, og så endte første halvleg uden mål.

Kort inde i anden halvleg var det endnu tættere på et føringsmål til AaB, da Philipp Ochs brillerede i venstre side. Tyskeren satte et par modstandere, inden han sendte en flad bold ind i feltet, som Tom van Weert lige akkurat ikke kunne få styret i mål.

Efter 58 minutters spil kom forløsningen dog for AaB efter et sandt mønsterangreb. Oliver Abildgaard sendte bolden ud til Jakob Ahlmann i venstre side. Med et elegant træk snørrede han Robert Skov, inden han med en flad aflevering fandt Lucas Andersen, der via stolpen sendte AaB i teten.

Otte minutter senere var gæsterne dog tæt på en udligning. Pierre Bengtssons indlæg fandt Dame N'Doye, der havde sneget sig foran Jores Okore, men FC København-angriberen kunne ikke få styret bolden inden for målrammen og måtte i stedet se sin afslutning gå over Jacob Rinnes mål.

Efter 70 minutters spil var AaB i stedet tæt på at fordoble føringen. Ihærdigt forarbejde fra Jakob Ahlmann gav en god mulighed til Philipp Ochs, men med sit kolde højreben forspildte tyskeren den gode mulighed med en afslutning, der gik et pænt stykke over gæsternes mål.

Det trak op til den første hjemmesejr for AaB i Superligaen siden 12. august, men syv minutter før tid forsvandt de tre point, da gæsternes Dame N'Doye bankede en udligning i nettet.

Minuttet senere var N'Doye også tæt på at sikre gæsterne alle tre point, men Jores Okore fik blokeret angriberens afslutning, så AaB slap med skrækken.

I den modsatte ende var Lucas Andersen kort efter tæt på at bringe AaB foran igen efter et godt kontraangreb, men Andersen sendte sin afslutning over mål.

I det 90 minut fik AaB endnu en fin mulighed for at snuppe sejren, da Tom van Weert lagde bolden på tværs til Rasmus Thellufsen, men der var ikke nok kraft på afslutningen fra den indskiftede kantspiller, og så måtte AaB nøjes med det ene point.