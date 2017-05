Sene mål reddede kaptajnens farvelkamp

KÖLN: Ishockeylandsholdet rejser hjem fra VM med tre sejre og syv point på kontoen efter de seneste ti dages anstrengelser i Köln.

En 2-0-sejr over Italien mandag eftermiddag placerer Danmark på sjettepladsen i gruppen, og dermed bliver det med stor sikkerhed til en samlet 12.-plads ved VM.

Men danskerne skulle vente en evighed, inden de havde afgjort tingene mod Italien, der endnu engang må forlade det fineste ishockeyselskab.

Først to minutter før tid sendte Nichlas Hardt pucken i nettet i powerplay.

Kort efter blev det 2-0 på et bizart selvmål, da en italiener gled og sendte pucken i sit eget tomme mål. Peter Regin blev noteret for målet, da selvmål ikke eksisterer officielt i ishockey.

Det skulle have været kaptajn Morten Greens store afskedsforestilling efter 316 landskampe, men festen fusede ud i en mere og mere forkrampet jagt på et sejrsmål.

Danmark var ellers overlegen i stort set hele kampen, men det tog altså alligevel 58 minutter at få skudt hul på den italienske målmand.

Kampen understregede dermed de scoringsproblemer, der har præget det danske landshold ikke blot ved VM, men også i store dele af forberedelsesfasen.

Der var egentlig ikke noget at udsætte på intensiteten i spillet, selv om det var Danmarks fjerde kamp på fem dage, og selv om det blot var 18 timer siden, spillerne havde forladt banen efter kampen mod Sverige.

Den slags er barsk kost selv for toptrænede sportsfolk. Alligevel pressede danskerne tungt mod et harmløst italiensk hold, der forståeligt virkede mærket af at have spillet seks VM-kampe med ryggen mod muren.

Men effektiviteten var på ny kritisabel. Enten blev chancerne ikke spillet store nok, eller også kneb det med præcisionen i afslutningerne mod den travle italienske målmand, Andreas Bernard.

Morten Madsen havde det farligste forsøg i første periode, da hans afslutning blev rettet af et par gange og dumpede lige ned på overliggeren.

Den danske dominans blev større efter første pause, hvor italienerne i udstrakt grad gravede sig ned og satsede på kontrastød.

Italien var pisket til en sejr i ordinær tid for at redde sig i A-gruppen, men det så ganske enkelt ikke ud til, at kræfterne rakte til at jagte muligheden.

Først fra tredje periodes start kom italienerne lidt ud af skyttegraven, da desperationen efterhånden fik overtrumfet trætheden. Men noget overtag fik de på intet tidspunkt.

Det blev ikke nogen stor ishockeykamp, for det skal der som bekendt to gode hold til at skabe.

Spændingen bestod primært i Italiens skæbne, og for Slovakiet må det have været ulideligt at være vidne til.

Hvis italienerne havde taget de tre point, ville verdensmestrene fra 2002 have været ilde ude.

