Sene mål sikrede Pirates-sejr

ISHOCKEY: Aalborg Pirates hentede ferdag aften tre meget vigtige point i kampen for en plads i top fire efter 20 spillede kampe, da holdet vandt med 3-1 over en af rækkens bundpropper, Herlev Eagles.

Piraterne måtte dog kæmpe hårdere for pointene, end mange havde ventet, men med to scoringer på et minut i tredje periode, lykkedes det at hive den fulde geinst hjem. Sejren blev ikke mindre vigtig af, at både Rødovre og Odense hentede sejre på hjemmebane, og dermed er der ekstremt tæt kamp om de fire øverste pladser, der giver adgang til Metal Cuppens Final 4.

Jeppe Jul Korsgaard bragte piraterne på 1-0 tidligt i kampen, men i anden periode kunne gæsternes Brett Thompson udligne på straffeslag.

Og så skulle man helt frem til fem minutter før tid, før den næste scoring kom.

Nikolaj Carstensen bragte piraterne på 2-1, og minuttet senere slog russiske Kirill Kabanov til med sin anden sæsontræffer, da piraterne havde fået powerplay.

Piraterne er nu nummer tre i Metal Ligaen, men med samme pointtal som både SønderjyskE, Rødovre og Frederikshavn.