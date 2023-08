Sensation: Pirates tog point mod Europas bedste hold

For 43 år siden udspandt der sig et af sportens mest ikoniske dramaer, da USA's collegeknægte besejrede de sovjetiske ishockeymastodonter, der virkede uovervindelige.

Nogenlunde samme styrkeforhold var der linet op, da Aalborg Pirates hjemme op egen is havde besøg af den forsvarende Champions Hockey League-vinder Tappara Tampere.

Husk lige på miraklet fra de olympiske lege i 1980. Det vinder vi nemlig tilbage til. For Aalborg Pirates var nemlig forholdsvis tæt på at lave årtiets største nordjyske sportssensation.

Tampere var troppet op med et holdkort fyldt med OL-guldvidere, VM-guldvindere og NHL-erfaring. Kort sagt var ordet verdensklasse på sin plads at bruge om de finske gæster.

Omvendt var forventningerne til Pirates moderate. Træningskampene havde ikke antydet CHL-kvalitet. Derudover var Aalborg Pirates uden sine to største profiler. Kirill Kabanov og Julian Jakobsen kunne begge tage plads på tribunen.

Alle ingredienser til en finsk hockeyopvisning var dermed tilstede.

Sådan gik det bare ikke. George Sørensen havde en stor aften i Pirates-målet. En af de aftener, hvor de finske stjerner kunne have skudt frem til midnat uden at nedbryde den menneskelige mur.

Der var flere gange brug for små mirakler fra George Sørensen, og kun en enkelt gang i den ordinære tid måtte Sørensen kapitulere. Da Tappara bragte sig i front kort inde i anden periode frygtede man et decideret forlis for piratskibet, men i stedet rebede man sejlene.

Selvom de finske stjerner tydeligvis havde et gear mere, var Pirates på ingen måde ude af kampen på noget tidspunkt. Der var løbende chancer til det danske mesterhold, og midtvejs i kampen slog piraterne tilbage.

På en genial frispilning fra Nikolaj Nielsen udlignede Calder Brooks. Det blev startskuddet til et tungt pres mod Pirates-målet, men da stormvejret var drevet over, så var der atter vind i sejlene på piratskibet.

Resten af kampen blev en ret lige forestilling, hvor Pirates på imponerende vis spillede sig frem til flere store chancer. Derfor var det på ingen måde ufortjent, at den ordinære kamp endte 1-1.

For et år siden besejrede Pirates Sparta Prag i den første CHL-kamp. Det var en kæmpe sensation, men dette resultat kan så afgjort måle sig med sejren i Prag.

I overtiden lignede det en omgang straffeslag med mindre end et minut tilbage. Det endte dog med, at Valtteri Kemilainen scorede til 2-1, efter Pirates ellers havde haft en tre mod en-situation sekunder inden.

Nok endte det med et nederlag, men Pirates-spillerne var uden tvivl dagens reelle vindere. Var det blevet til en sejr, havde det været på sin plads at kalde det for det danske mirakel på is, men nu bliver det rubrikken fra kampen noget med sensation og ikke mindst en historisk stærk præstation af Pirates-mandskabet.