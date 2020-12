Sensationelle Seldrup: White Hawks overvandt massiv pirat-dominans og sejrede i lokalbrag

ISHOCKEY:I fodboldkredse omtaler man tit en Champions League-kamp mellem Barcelona og Celtic, når man skal forklare, at boldbesiddelse ikke er alt. I den kamp vandt Celtic med 21, selvom Barcelona havde bolden i 86 procent af tiden.

Cirka sådan var billedet, da Frederikshavn tirsdag aften tog imod Aalborg Pirates i sæsonens fjerde lokalopgør. For selvom piraterne vandt skudstatistikken med 43-11, så var det Frederikshavn, der sejrede i kampen med 5-3.

Ikke overraskende var det rækkens tophold, der pressede på fra start og etablerede sig med alle spillere i hjemmeholdets zone.

Men Frederikshavn fik stået imod de første muligheder til blandt andre Thomas Spelling, og i stedet blev der slået kontra.

Sebastian Brinkman fik pucken alene med George Sørensen, og den tog stolpen og gled langs målstregen til den modsatte stolpe, hvor Nikolaj Krag Christensen så kunne dukke op og bringe hjemmeholdet i front.

Det lettede dog ikke presset fra Aalborg-spillerne, og efter fem minutter skulle Frederikshavn være meget glade for, at udligningen ikke faldt, da piraterne fik en triple-chance, hvor især den sidste mulighed til Jeppe Jul Korsgaard var rigtig stor. Men glimrende målmandsarbejde af Mathias Seldrup i den situation.

Godt halvvejs inde i perioden var det Josh MacDonald, der var tæt på med en giftig styring inde under mål, og i situationen fik White Hawks deres første udvisning, så Pirates kom i powerplay. Og det blev udvidet med en udvisning til Radim Piroutek, så piraterne fik 40 sekunder i fem imod tre. Og her fungerede piraternes powerplay optimalt og med lynhurtige pasninger blev Julian Jakobsen pludselig spillet helt blank foran kassen til en let udligning - en flot sidste pasning fra Thomas Spelling.

Pirates havde endnu et minut i powerplay, hvor Kirill Kabanov fik en god mulighed, men Nikolaj Krag fik flot blokeret.

Herefter fik White Hawks faktisk for første gang etableret et pres hos piraterne, og på bare deres tredje skud i kampen kom hjemmeholdet også foran 2-1, da Mathias Mølgaard lagde pucken mod mål, og den på mystisk vis fandt vej mellem benene på George Sørensen ved den nærmeste opstander.

Og dermed kunne Frederikshavn gå til pause med en føring på 2-1.

Anden periode fortsatte med Aalborg-pres - dog uden de helt store muligheder før en udvisning til Sebastian Brinkman. Her var det først ligatopscorer Josh MacDonald, der var tæt på med et brag af et slagskud, hvor Mathias Seldrup diskede op med en fremragende redning. Og anden gang blev Kabanov spillet fri til skud, hvor Seldrup i sprællende positur formåede at gribe pucken.

Godt og vel ni minutter inde i periode var White Hawks stadig ikke noteret for et skud på mål og altså kun i alt fire skud på mål i kampen på det tidspunkt.

Og endnu mere absurd blev det så, da Frederikshavn kom foran med 3-1 på deres første skud i perioden. En puck mod mål blev blokeret og endte lige foran forwarden, der lynsnart var over den og sendte den forbi George Sørensen, der nok ikke ligefrem kunne være tilfreds med sin redningsprocent på det tidspunkt.

Og piraterne tog det da også alvorligt, for der gik bare 20 sekunder,, før Martin Højbjerg havde reduceret.

Herefter var det så hjemmeholdets tur til powerplay, da Jonas Jakobsen røg i boksen efter en batalje med Gorm Topholt, men bortset fra en enkelt styring, der gik lige over mål, blev det ikke til chancer.

Og selvom piraterne igen lagde pres på, så var det igen høgene, der scorede. Frederikshavn fik erobret pucken ved blue line og kom af sted i overtal fire imod to. Og her var Mads Larsen iskold og sende pucken ind til 4-2 - der også var stillingen ved anden periodes slutning - selvom piraterne førte skudstatistikken med 25-8.

Og billedet fortsatte i tredje periode. Piraterne med konstant puckbesiddelse, og Seldrup som sprællemand i buret.

Aalborg fik en stor chance for reducering, da først Lucas Andersen og derefter Brock Beukeboom røg i straffeboksen, og det gav 1.07 minutter i fem imod tre. Her fik backen Carl Neill det helt store tilbud tæt under mål, men igen var Seldrup på plads. En sand revanchekamp for ham efter nogle dårlige præstationer på det seneste.

Og keeperen fortsatte magien i resten af powerplayet med flere tilbud til blandt andre Kirill Kabanov.

Endnu et powerplay gav flere store chancer, men efterhånden var handskerne hos Seldrup nærmest blevet en puckmagnet, og han fik fat i selv de største tilbud.

I det hele taget må man bare rose høgene for deres imponerende fight, og bedst som de var kommet ud af presset slog de til igen. Nikolaj Krag opfangede en pasning og satte den stensikkert over i det fjerne hjørne til 5-2.

Pirates satsede tidligt med at tage keeperen ud, og det gav resultat med to minutter igen, hvor Frederikshavn samtidig var ramt af en udvisning. Jeppe Jul Korsgaard satte pucken over i det fjerne hjørne. Men mere blev det ikke til, og Frederikshavn tog en flot fightersejr.

Sejren var den første for Frederikshavn i fem kampe, mens det for Aalborg Pirates var andet nederlag i træk. Aalborg topper stadig rækken, mens Frederikshavn ligger nummer fem.