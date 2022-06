Sensationelt nordjysk guld i aalborgensisk DM-premiere

AALBORG:En halvskadet Kasper Larsen fra Sæby var ene nordjyde i aktion, da Danmarks bedste længdespringere fredag aften konkurrerede om DM-guldet på Aalborgs havnefront.

Helt sensationelt endte den 22-årige sæbynit med at vinde det danske mesterskab med et spring på 7,31 meter.

- Jeg har været skadet i foden, og lægerne har kæmpet med at vinde ud af, hvad der er galt. Derfor har jeg ikke sprunget siden februar - heller ikke til træning - så jeg havde end ikke i min vildeste fantasi turde håbe på, at jeg ville vinde, siger en storsmilende Kasper Larsen.

Han har løbetrænet intensivt op til konkurrencen, men vidste godt, at han stillede op på et spinkelt grundlag.

- På forhånd var jeg klar over, at jeg nok kun havde to spring i mig, før foden ikke kunne klare mere. Jeg prøvede også med et tredje, men det gik ikke, fortæller sæbynitten, der siden stod over sine tre sidste spring.

Honnørkajen i Aalborg var rammen om DM i længdespring. Hvis det står til Kasper Larsen, så bliver det ikke sidste gang, at det sker. Foto: Lars Pauli

Sebastian Pedersen, der tidligere har været over de otte meter, var storfavorit, men han fandt ikke melodien i Aalborg og måtte nøjes med sølv efter et spring på 7,23 meter. Han fik ellers fordelen af at springe hele seks gange.

- Han har vundet de sidste fire år i træk, og jeg er også godt klar over, at jeg tog guldet, fordi han havde en dårlig dag, men derfor er det stadig en fed følelse for mig, siger nordjyden.

Kasper Larsen stiller op for Aarhus 1900, efter at han i 2019 sagde farvel til Sæby Atletik.

- Der følte jeg ikke længere, at jeg kunne udvikle mig mere i Sæby, så derfor søgte jeg ned til elitemiljøjet i Aarhus for at kunne træne med landstræneren i spring. Jeg er stadig ung, og jeg drømmer helt klart om på sigt at kunne deltage ved de store mesterskaber som EM, VM og OL, siger den nybagte danske mester.

Kasper Larsen forlod i 2019 Sæby til fordel for Aarhus, hvor han er kommet under vingerne på det danske landstræner i springdisciplinerne. Foto: Lars Pauli

Det var første gang, at DM i længdespring var flyttet ud af de normale rammer på atletikstadion, og scenen på Honnørkajen i Aalborg motiverede i den grad nordjyden.

- Der var masser af tilskuere, og de stod helt tæt på os springere, så det var en voldsom fed oplevelse. Så jeg håber bestemt, at den her måde at afvikle et DM på er kommet for at blive.

Hos kvinderne vandt Ida Beiter Bomme DM-guldet med et spring på 5,87 meter, foran Annette Juma Nielsen.

DM i atletik forsætter lørdag og søndag i Skovdalen i Aalborg. Undtagelsen er trespringskonkurrencen, der søndag klokken 14 finder sted på Aalborgs havnefront.

DM i længdespring