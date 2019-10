Sent mål nedlagde Thisted: - Et unødvendigt nederlag

FODBOLD:Et mål i kampens tillægstid betød, at Thisted FC lørdag måtte indkassere et nederlag i 2. division, da udekampen mod VSK Aarhus blev tabt 0-1.

Jacob Rasmussen blev matchvinder for østjyderne, der dermed besejrede thyboerne for anden gang i denne sæson. I sæsonpremieren blev det til en 4-1-sejr i Thisted.

- Det var et unødvendigt nederlag, for vi er bedre end VSK, men vi kendte ikke vores besøgelsestid. Vi må dog også give kredit til deres målmand, der diskede op med et par store redninger i første halvleg, hvor vi havde muligheden for at komme foran og faktisk lukke kampen.

- VSK ville ikke noget, og vi var meget på bolden, men især vores anden halvleg var ikke særlig god, og så scorede de desværre på en dødbold til sidst, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Trods nederlaget er Thisted stadig en del af den top-seks, der efter grundspillet får adgang til oprykningsspillet. Thisted har samlet 18 point i 12 kampe og er nummer fem.

- Vi har været inde i en god periode, men det er en streg i regningen, at vi i det mindste ikke fik et point med herfra. Nu kommer holdene under os nærmere, og det var ikke nødvendigt, siger Bo Thomsen.