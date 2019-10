Sent straffespark sikrede et point til Vendsyssel

FODBOLD:Vendsyssel FF måtte søndag nøjes med det ene point i hjemmekampen mod Næstved.

Sidste weekends nederlag i vejle og pokalnederlaget til Nordsjælland blev søndag fulgt op med et blot et enkelt point mod et af rækkens bundhold, da kun et sent straffespark fra Ali Messaoud gav det en scoring og dermed et point efter 1-1.

Næstveds anfører Kristoffer Munksgaard havde ellers scoret det, der lignede kampens eneste mål efter cirka en times spil, da Næstved brød godt igennem i venstresiden, og Daniel Thøgersen lagde et fladt indlæg, som det nærmest var umuligt at sparke ved siden.

Allerede tidligt i kampen fik Vendsyssel en advarsel om, hvad Næstved kunne offensivt. Andreas Moos ramte stolpen på et glimrende langskud efter en kort hjørnesparkskombination.

Peter Friis Jensen var ude i fuld længe og kunne stadig ikke gøre noget, men stolpen reddede for vendelboerne.

Vendsyssel er fortsat plaget af skader, og det blev ikke bedre på den centrale midtbane, da Morten Knudsen allerede tidligt i første halvleg måtte udgå og lade sig erstatte af Seyi Adekoya.

Vendsyssel kom dog alligevel frem til muligheder. Christoffer Boateng fik en god chance på hovedstød ved den fjerne opstander efter et indlæg fra venstresiden, men han headede forbi.

Også Adekoya viste farlighed og stod både bag et godt opspil, der gav en mulighed til Tiemoko Konaté, ligesom han selv fik en meget stor chance i halvlegens slutning, hvor han trykkede af inde i feltet, med et drønhårdt spark, men desværre for Vendsyssel ramte han lige på målmanden, der spændte mavemusklerne og kunne redde. Havde Adekoya sparket alle andre steder, så havde der været mål.

Anden halvleg blev ikke køn. Vendsyssel forsøgte naturligvis, men kom ikke frem til mange muligheder, og da Ali Messaoud endelig fik en stor chance på et frispark på kanten af feltet, så sparkede han så blødt, at Mikkel Bruhn uden problemer kunne række hænderne op og gribe bolden.

Fem minutter før tid endte bolden efter en dødbold helt inde hos Søren Henriksen under mål, men Mikkel Bruhn fløj ud af sit mål for at blokere.

Udligningen kom dog med to minutter igen, og dermed har Vendssel syv point op til førstepladsen og målet om oprykning - dog for en kamp mere spillet.