Serena Williams opgiver titelforsvar

TENNIS: Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams har opgivet at forsvare sin titel i årets første grand slam-turnering, Australian Open, der begynder 15. januar.

Det oplyser arrangørerne ifølge Reuters.

Den 36-årige Williams føler sig ikke klar til at konkurrere på topniveau, efter at hun i sidste uge gjorde comeback efter sin barsel i en opvisningsturnering i Abu Dhabi.

- Efter at have spillet i Abu Dhabi har jeg indset, at selv om jeg er meget tæt på at være klar, så er jeg ikke, hvor jeg gerne vil være, siger Serena Williams i en meddelelse.

- Selv om jeg er skuffet, så har jeg besluttet, at jeg ikke stiller op i Australian Open i år, tilføjer hun.

Serena Williams vandt sidste år turneringen, mens hun var gravid med sit første barn.

Det var ventet, at Australian Open skulle blive hendes første betydende turnering efter amerikanerens pause.

I sidste uge tabte hun sin kamp i Abu Dhabi i tre sæt til lettiske Jelena Ostapenko.

Og selv om Serena Williams ikke var langt fra sejren mod sidste års French Open-vinder, så føler hun alligevel, at trofæet i Melbourne er uden for rækkevidde.

- Min træner og mit hold siger altid, at jeg kun skal stille op i turneringer, hvis jeg er klar til at gå hele vejen. Jeg kan spille, men jeg vil ikke kun spille.

- Jeg vil gøre meget mere, og for at gøre det har jeg brug for lidt mere tid, siger Serena Williams ifølge AP.

Afbuddet betyder, at Serena Williams må udsætte sit forsøg på at skrive sig ind i historien som alletiders mest vindende tennisspiller.

Hun er i øjeblikket indehaver af 23 grand slam-titler, hvilket blot er en færre end Margaret Court.

Afbuddet betyder også, at danske Caroline Wozniacki ikke risikerer at møde den stærke amerikaner på sin vej mod finalen.

Danskeren er sikret en finaleseedning i Australian Open og deltager i disse dage i en WTA-turnering i Auckland.

/ritzau/