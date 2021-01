Serie A-klub meldes interesseret i ung AaB'er: Her er hans egen reaktion

FODBOLD:Lukas Klitten startede inde i bare to af AaB's superligakampe i efteråret, men den 20-årige venstre back har alligevel tiltrukket sig interesse fra udlandet.

I hvert fald skriver den velrenommerede italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio, at den italienske Serie A-klub Sampdoria er interesseret i at købe Lukas Klitten.

- Jeg har ikke selv hørt noget om det, udover at mine holdkammerater har lavet lidt sjov med det, efter at rygtet kom ud. Det er selvfølgelig sjovt at læse, at de er interesserede, men det er ikke noget, jeg tænker så meget på. Som det ser ud lige nu, tænker jeg ikke, at jeg skal nogen steder i januar, siger Lukas Klitten.

Han lægger dog ikke skjul på, at han på sigt drømmer om at prøve sig af i udlandet.

- På et tidspunkt vil jeg gerne prøve mig af i udlandet, men hvornår det skal være, er svært at vurdere. Lige nu er jeg AaB-spiller, og det er jeg rigtig glad for, og jeg fokuserer på at vise mig frem her og vise AaB, at jeg er dygtig nok, siger Lukas Klitten.

Ifølge Gianluca Di Marzio ønsker Sampdoria at købe Lukas Klitten fri af kontrakten med AaB i januar, selv om han har kontraktudløb til sommer, hvor han dermed kan hentes, uden at der skal betales en transfersum.

Den påståede italienske interesse til trods afviser Lukas Klitten dog ikke, at kontrakten med AaB bliver forlænget.

- Vi snakker lidt om en forlængelse, og jeg kan sagtens se mig blive, men jeg kunne også se, at der kunne opstå nogle andre muligheder. Som sagt fokuserer jeg lige nu bare på at vise mig frem for AaB, siger Lukas Klitten.

Efterårets to startpladser faldt på en uvant position som venstre kant, men bliver han i AaB, kan Lukas Klitten formentlig se frem til spilletid på favoritpositionen venstre back i forårets første kampe, idet konkurrenten Jakob Ahlmann i øjeblikket er ude med en knæskade.

- Jeg glæder mig helt vildt til foråret, for nu ser det ud til, at der kunne ligge lidt spilletid og vente, selv om det er på en kedelig baggrund. Den chance skal jeg bare gribe, siger Lukas Klitten.

Udover superligakampene i AaB er det store mål i foråret U21-slutrunden i Ungarn og Slovenien. Lukas Klitten har været fast mand på det danske U21-landshold, der i sikker stil kvalificerede sig til slutrunden, som på grund af coronapandemien spilles over to omgange. Gruppespillet afvikles i marts, mens knockoutkampene først bliver spillet fra 31. maj til 6. juni.

- Det er helt vildt vigtigt at få noget spilletid inden da, for det er selvfølgelig en kæmpe ambition for mig at komme til EM. Det er jo også et stort udstillingsvindue for mig personligt, siger Lukas Klitten.