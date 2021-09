Serieklub gik videre efter straffedrama: Nu drømmer de om superligamodstand

FODBOLD:Efter et vaskeægte pokaldrama kunne jublen onsdag aften bryde ud hos serie 1-klubben Aalborg Freja.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Efter straffesparkskonkurrence blev Lyseng fra 3. division besejret med 6-5, så nu er den lille aalborgensiske klub blandt de sidste 16 hold i Sydbank Pokalen.

Aalborg Freja - IF Lyseng 6-5 Mål: 0-1 Martin Gernow (15. minut), 1-1 Alexander Torp Staffe (39. minut), 2-1 Mikkel Rømer (straffesparkskonkurrence), 2-2 Rasmus Juul Pedersen (straffesparkskonkurrence), 3-2 Thomas Andersen (straffesparkskonkurrence), 3-3 Nassim Faizi Bendaoud (straffesparkskonkurrence), 4-3 Jacob Bertel (straffesparkskonkurrence), 4-4, Mathias Svarre Lindegaard (straffesparkskonkurrence), 5-4 Morten Christensen (straffesparkskonkurrence), 5-5 Mathias Glud Laursen (straffesparkskonkurrence), 6-5 Fredrik Holt (straffesparkskonkurrence) Aalborg Frejas opstilling (3-4-1-2): Simon Gasberg - Morten Christensen, Frederik Stride Vingaard, Jacob Bertel - Lasse Juul Nielsen, Thomas Andersen, René Christensen (Michael Dauke, 74. minut), Lasse Dauke (Mikkel Rømer, 83. minut) - Magnus Glinvad Kristensen - Alexander Torp Staffe (Mikkel Ørsted Thomsen, 61. minut) (Fredrik Holt, 83. minut), Mads Nyborg (Azhe Dorsen, 90. minut) VIS MERE

- Det er så surrealistisk, som noget kan være. Vi havde joket lidt med, at vi kunne slå Lyseng, men det er jo bare vanvittigt. Jeg er så stolt på holdets og klubbens vegne, og vi kunne jo ikke have skrevet den her historie bedre selv, siger målmand og anfører Simon Gasberg.

Han havde selv en stor del af æren for pokaleventyret. Det var flere store redninger fra hans side, der tvang kampen ud i straffesparkskonkurrencen, hvor han nappede Lysengs første forsøg. Mikkel Rømer, Thomas Andersen, Jacob Bertel, Morten Christensen og Fredrik Holt scorede til gengæld på alle Frejas fem forsøg.

På vejen til ottendedelsfinalerne har Aalborg Freja også gjort det af med Give og Helsted, og ved torsdagens lodtrækning skal der nu gerne en mere prominent modstander op af bowlen.

- Jeg synes, at vi har fortjent at få en stor modstander nu. Vi har talt om, at det kunne være sjovt at komme på Brøndby Stadion, men vi er klar på det hele. En kamp mod AaB kunne også være toppen, siger Simon Gasberg.

Med avancementet følger med al sandsynlighed også en økonomisk gevinst. Med mindre Allerød torsdag skaber en sensation mod Brøndby, er Aalborg Freja det eneste tilbageværende seriehold i Sydbank Pokalen, og i så fald belønnes klubben med en check på 100.000 kroner.

- Lige siden vi trådte ind i turneringen, har vi siddet og kigget på, hvor langt vi mon skulle for at få de 100.000. Vi skal være virkelig uheldige, hvis den ikke er hjemme nu.

- I næste runde er vi også lovet en tv-kamp, der giver nogle penge, og det betyder selvfølgelig vanvittig meget for en lille serieklub, siger Simon Gasberg, der også er bestyrelsesmedlem i klubben.