Seriespiller sprang til for pressede Jammerbugt

FODBOLD:Jammerbugt FC fik kun lov til at spille en enkelt halvleg, da FC Fredericia lørdag gæstede oprykkerne til Nordicbet Ligaen. Med en føring til østjyderne blev resten af kampen udsat til et senere tidspunkt grundet lyn og torden over Jetsmark-egnen.

Blandt divisionsspillerne på grønsværen var Søren Pedersen, som ellers havde droslet ned for fodboldkarrieren forud for indeværende sæson. Forsvarsspilleren havde nemlig tænkt sig at spille serie 1 for moderklubben Jetsmark IF.

Men der var brug for ham i landets næstbedste række.

- Søren gjorde det fint. Det er dejligt, at han vil hjælpe os lidt her i august, indtil vi får nogle flere gjort klar. Men vi kan ikke få nogen ind til næste halvleg, så vi må helst ikke få nogen skader til træning. Så bliver det svært, siger manager Bo Zinck.

Søren Pedersen har spillet en del 2. divisionskampe for Jammerbugt FC. Så det var ikke en helt ueffen spiller, som indtog pladsen i midterforsvaret ved siden af Nikolaj Lyngø.

- Jeg var ude og se dem mod Lyngby, og jeg kunne da mærke, at jeg har savnet det. Det kriblede lidt i benene. Det var godt at prøve og ikke mindst fedt at prøve på det niveau. Det gik okay, lyder den nordjyske vurdering af indsatsen.

- Jeg har ikke spillet så meget henover sommeren. Jeg har trænet med holdet et par gange, så der var da nogle nerver at starte med. Men man kommer hurtigt ind i flowet, tilføjer Søren Pedersen.

Han har sagt ja til at hjælpe Bo Zincks snævre mandskab frem til september, hvor næste landskampspause falder.

- Lige nu hjælper jeg til, indtil der kommer nogle arbejdstilladelser på plads. Så må vi se frem til landskampspausen og tage den derfra. Som udgangspunkt spiller jeg serie 1 efter det, siger Søren Pedersen.

Jammerbugt-manageren kan også selv se alvoren på bemandingssiden. Især en skade med to til tre ugers varighed til den svenske lejesvend David Edvardsson fra Malmö FF har gjort ondt på holdet. Det åbnede for Pedersens retur til midterforsvaret.

Til gengæld har Bo Zinck snart nogle nye klar i kulissen.

- Vi arbejder på at få nogle folk hurtigt gennem tilladelsesprocessen og få nogle nye ind - enten på kontrakt eller som lånespillere. Der skal et større antal ind. Vi har én spiller mere end dem på bænken, og nogle af dem er ret unge. Så der mangler fem-seks stykker med høj kvalitet til kampene og konkurrencen i dagligdagen, siger Zinck.

- Vi må samle de point, som vi kan, og så kommer vi stærkere ud efter landskampspausen, tilføjer han.

Men først skal Jammerbugt FC have afrundet den udsatte anden halvleg mod FC Fredericia. Den forventes afviklet mandag eller tirsdag på Sparekassen Vendsyssel Arena. I mellemtiden har Bo Zinck masser af tid til at overveje, hvordan oprykkerne kan vende den føring, som østjyderne indleder halvlegen med.

- Vi må skifte fem ind, så det kan være, at vi skifter et par stykker i pausen. Det har vi masser af tid til at tænke over, lyder det fra ham.