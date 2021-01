Sidste AaB-test, før det er alvor: NORDJYSKE sender Lyngby-kamp direkte

FODBOLD:Det spidser til for AaB's superligahold, der om godt en uge genstarter sæsonen.

Sidste chance for at finpudse kampformen bliver onsdag kl. 12.30 mod Lyngby. NORDJYSKE er på plads i Gistrup, hvor kampen spilles, og streamer den direkte her på siden.

Den nyankomne cheftræner Martí Cifuentes har ikke helt fået klaveret til at spille i de to første testkampe, som AaB begge har tabt 1-3 - til henholdsvis Randers FC og FC Midtjylland. Derfor er kampen mod Lyngby en vigtig brik i spanierens forberedelser.

Opgøret kommenteres af sportsredaktør Claus Jensen, der får assistance af den tidligere landsholdsspiller Thomas Gaardsøe.

Har man ikke mulighed for at se med live, kan kampen også tilgås efterfølgende.