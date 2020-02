Sidste handel på plads: AaB udlejer Oliver Abildgaard til Rubin Kazan

FODBOLD:Transfervinduet lukkede fredag aften til midnat i Danmark, men i flere andre lande, er vinduet åbent i længere tid, og således kunne AaB mandag aften skyde endnu en spiller af sted, da midtbanespilleren Oliver Abildgaard er blevet udlejet til russiske Rubin Kazan.

Oliver Abildgaard har længe ønsket at forlade AaB, og var tæt på i sommerens transfervindue, da Sparta Prag henvendte sig med et bud, som AaB dog endte med at sige nej til.

I stedet ryger han nu til Rusland på en god lejeaftale for AaB, der sikrer klubben en sum penge her og nu, og samtidig har russerne så fået en købsoption på midtbanespilleren.

- Først og fremmest ser vi det som en fantastisk mulighed for Oliver. Rubin Kazan har en svær sæson, men traditionelt set så er det en storklub i Rusland. Og uden at gå i detaljer, så er det en rigtig god lejeaftale for os og også en rigtig god købsoption, siger AaB's administrerende direktør Thomas Bælum.

Allerede torsdag, hvor AaB skulle af sted til Spanien, meldte klubben til fondsbørsen, at man var i gang med forhandlinger om et salg af den fysisk stærke midtbanespiller.

Sidenhen sagde rygterne, at Oliver Abildgaard var taget til Tyrkiet for at gennemgå lægetjek under russernes træningslejr.

- Det har taget tid, fordi skiftet ramte midt i en weekend, og der var både et første lægetjek og et andet lægetjek, som skulle overstås, siger Thomas Bælum.

AaB meddeler også nu, at man justerer forventninger til årsregnskabet fra et forventet minus på mellem otte og 13 millioner kroner til et forventet minus på mellem syv og 12 millioner kroner.

- Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling. Der er i resultatforventningen ikke indeholdt et salg af Oliver Abildgaard eller øvrige transferindtægter, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Og i AaB er man glade for, at det kunne lykkes at sende Abildgaard af sted.

- Vi ved selvfølgelig, at det er ærgerligt, når det var så tæt på, som det var i sommer, og så ikke lykkedes. Så denne gang var alle meget opsatte på, at det skulle lykkes, siger Thomas Bælum.

Oliver Abildgaard blev rykket op i AaB-truppen i sommeren 2015, og allerede i juli samme år fik han sin debut for AaB i en kamp mod Esbjerg, hvor han både begik et straffespark, der gav Esbjerg føringen, men sidenhen scorede han også det udlignende mål i kampen, der endte 1-1.

Rubin Kazan har flere gange i dette årtusind været en magtfaktor i russisk fodbold, hvor det blev til mesterskaber i både 2008 og 2009, men klubben har de senere år haft det svært, og ligger i øjeblikket blot nummer 13 ud af 16 hold i den russiske Premier League.

Byen Kazan er den sjettestørste i Rusland og ligger i Tatarstan cirka 800 kilometer sydøst for Moskva.

I alt har Oliver Abildgaard spillet 91 førsteholdskampe for AaB, og det er blevet til fire fuldtræffere.