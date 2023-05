Sidste stævne blev på hjemmebane: Den lokale helt sluttede smukt

THISTED: Der lød brøl i Thyhallen, da Patryk Bolek trådte ud til første disciplin i 105 kilo-klassen.

Men hjemmebanen gjorde faktisk den erfarne styrkeløfter en smule nervøs.

- Jeg synes, der var et kæmpe pres, fordi der var så mange, jeg kendte. Det er jeg ikke vant til, men det var helt fantastisk at gå ind. Så det er det stævne, jeg har været mest nervøs til i min karriere, fortæller den erfarne styrkeløfter.

Desværre blev første squat på 325 kilo ikke godkendt. Anden gang så det ud til, at Patryk Bolek igen ville få underkendt sit forsøg, men til Thyhallens store overraskelse, blev forsøget "overruled" og godkendt af juryen.

I toppen af 105 kilo-klassen var der direkte duel mellem ukraineren Oleksandr Rubets og Aalborgenseren Nicki Lenz, der begge løftede 415 kilo i squat. Aalborgenseren løb dog med squat-guldet, fordi han vejer mindre end Ukraineren.

Nicki Lenz fra Aalborg fik sølvmedaljen i totalen i 105 kilo-klassen med 1012,5 kilo. Lige bagved ukraineren Oleksandr Rubets med 1015 kilo. Foto: Tobias Nguyen

Det startede skidt i disciplinen bænkpres for Patryk Bolek, der forsøgte at bænke 230 kilo. I både første, andet og tredje forsøg måtte han se sig underkendt af dommerne, på trods af stærk opbakning i Thyhallen. Dermed var thyboen ude af den samlede konkurrence på totalen.

Landsholdskollegaen Nicki Lenz viste dog endnu engang imponerende styrke, da han løftede 275 kilo til et jubelbrøl i Thyhallen og en sølvmedalje i bænkpres. Dermed slog han igen ukraineren, men måtte se sig slået af svenskeren Oliver Dahlqvist i bænkpres.

Favorit disciplinen

Det skulle dog slutte på en god note for den lokale helt, da sidste disciplin var Patryk Boleks favorit, dødløft. I 93-kilo klassen, er han indehaver af den danske rekord på 333 kilo. Bolek løftede første og andet forsøg på henholdsvis 280 og 302,5 kilo uden problemer. Hvert et kilo gjaldt, og thyboen forsøgte sig med 325 kilo, som han lykkedes med lige for næsen af Nicki Lenz' 322,5 kilo.

- Jeg kunne se, at alle andre startede cirka på 300, så tænkte jeg, at vi laver et højt spring i stedet for. Men det, der var planen, var, at tredje løft, er det, der skal til, siger Patryk Bolek.

Patryk Bolek fra Thisted med en flot bronzemedalje i dødløft i 105 kilo-klassen. Foto: Tobias Nguyen

Det blev hermed til en flot bronzemedalje i disciplinen dødløft til Patryk Bolek. Sølv gik til ukraineren Oleksandr Rubets med 327,5 kilo og guld til Asgeir Hoel fra Norge med hele 335 kilo. Ukraineren blev Europamester med 1015 kilo i totalen med Nicki Lenz som en stærk toer med 1012,5 kilo i alt.

- Planen var at det skulle være sidste stævne på højt plan, og så på hjemmebane, hvor jeg skulle have en medalje i dødløft, og det gik i opfyldelse. Så alle mål er indfriede i dag, fortæller Patryk Bolek.