Sidste træning inden OB-kamp: Fast starter fik et slag på læggen

FODBOLD:Som vanligt var der høj intensitet, fysiske øvelser og dødboldstræning på programmet til den sidste træning inden kampdag.

Onsdag aften går det løs mod OB. Senest, odenseanerne var på besøg i Aalborg, endte det med et 0-2-nederlag.

Særligt var fynboerne stærke i dødboldsspillet, mens de også lukrerede på kontrastød.

Og AaB's træner, Martí Cifuentes, har lært af den kamp.

- Selvfølgelig ved vi, at OB er stærke på dødbolde. De har scoret mange mål på hjørnespark. De har et fysisk stærkt hold med en masse gode spillere i den slags situationer, siger han.

Mod slutningen af træningen tog spillerne armene om sidemandens skulder, og så blev der afholdt en peptalk. Den varede cirka tre minutter og bestod mestendels af motiverende tilråb. Foto: Emil Plovgaard

- Vi ved, at det ikke var vores bedste kamp. Særligt første halvleg var skuffende, men vi forbedrede os i anden halvleg. OB er stadig et godt hold. I den kamp var der stort pres på drengene, og vi vidste, at vores chancer for en top-seks ville forbedres væsentligt med en sejr i den kamp. Desværre kunne vi ikke holde til det. Men nu er vi i en anden situation, vi fører puljen, og spillerne føler sig langt mere selvsikre, tilføjer han.

Mere end et halvt år uden tilskuere

Der er gået mere end et halvt år, siden AaB kunne byde tilskuerne velkommen på Aalborg Portland Park.

Onsdag kan de dog gentage velkomsten, når 3750 heldige tilskuere bliver lukket tilbage i vante rammer.

Og det er noget, spillerne har set frem til. Det fortæller aalborgensernes træner, Martí Cifuentes.

- Endelig! Jeg er så glad for, at vores fans igen kan komme tilbage på stadion. Først og fremmest håber jeg på, at vi kan tilbyde en god kamp til ære for dem, men det betyder også en masse for drengene. Vi vil jo gerne spille for aalborgenserne. Det er det, vi er sat i verden for, lyder det fra den spanske cheftræner.

Flere gange i dette forår har AaB-fansene luftet deres utilfredshed med spillet på banen. Blandt andet var der hængt et banner op på træningsanlægget på Hornevej efter en periode uden gode resultater.

Billetlugerne på Aalborg Portland Park åbner ikke onsdag. Tilskuerne har nemlig billetter med hjemmefra. Foto: Emil Plovgaard

Også Jacob Rinne ser frem til at vogte buret foran tilskuere på stadion.

- Det bliver selvfølgelig fantastisk. Det er et skridt i den rigtige retning. Vi har længtes efter fans på stadion i lang tid nu, og det er skønt, at de kommer tilbage nu, siger den svenske målmand.

Og Martí Cifuentes forstår godt fansenes vrede, men han håber, de vil hjælpe holdet frem til sejr onsdag aften.

- Jeg ved godt, at de har været skuffede over resultaterne, men i morgen kan de forhåbentlig hjælpe os og skubbe os frem mod sejren. Jeg ser frem til at juble med dem, hvis vi vinder, som jeg ved, er en tradition her, siger han.

Særligt efter diskussionerne om en mulig, ny "European Super League", der inkluderer 12 store europæiske klubber, mener Cifuentes, at den lokale tilknytning er vigtig.

At der nu er tilskuere til stede, får ikke den store betydning, hvad angår kommunikationen fra sidelinjen og ind på banen.

- Det er altid en udfordring med kommunikation, når der er tilskuere på. Men det ændrer intet. Jeg har trænet i mange år, og man må forsøge at finde de rette metoder til at kommunikere med spillerne. Der er ikke stor forskel, mener Martí Cifuentes.

Fast starter fik et slag

Martin Samuelsen får behandling af AaB's fysioterapeut, Simon Enevoldsen. Foto: Emil Plovgaard

Undervejs i træningen udgik Martin Samuelsen. Inden da havde han beklaget sig over et slag på læggen. Men han kom dog på banen igen.

- Han er okay, men han fik en hård tackling imod sig i kampen mod Vejle og igen i dag. Det er en af de situationer, der kan opstå, men han føler sig klar, siger Cifuentes.

En spiller, der ikke trænede fuldt med, var Oscar Hiljemark. Svenskeren har været ude gennem en længere periode og er stadig i gang med sin genoptræning.

- Oscar er stadig i den sidste fase af sin rehabiliteringsfase. Håbet er, at han kan træne fuldt med fra næste uge, siger AaB-træneren.