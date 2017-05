Sidste udkald for ishockeylandsholdet

KÖLN: Sagen er klar, og spillerne lægger ikke skjul på det: Ishockeylandsholdets kamp mod Slovakiet tirsdag aften er knald eller fald ved VM.

Selv om der efter opgøret fortsat venter fire gruppekampe, er det umuligt at forestille sig danskerne spille med om en plads i top-4 med endnu et nederlag i bagagen.

- Hvis vi skal have nogen som helst mulighed for at lave ravage i den her gruppe, så skal vi vinde, det er ikke nogen hemmelighed, siger Peter Regin.

Sidste år skrabede Danmark 11 point sammen i gruppefasen og nåede kvartfinalen.

Det ser allerede nu mere end svært ud at komme op på et tilsvarende pointniveau i år.

Ud over Slovakiet kan danskerne umiddelbart gøre sig håb om at slå Tyskland og Italien, men derudover venter stormagterne Rusland og Sverige, som Danmark aldrig har taget point fra i VM-sammenhæng.

- Der er mange kampe endnu, men hvis vi skal i kvartfinalen, så er Slovakiet i hvert fald en af de kampe, hvor vi har den største chance for at vinde, siger backen Jesper B. Jensen.

Mens spillerne fortsat taler om kvartfinalen, er landstræner Jan Karlsson mere afdæmpet.

Han påpeger, at endnu et kvartfinaleindtog ikke har været en officiel målsætning.

- Jeg har aldrig sagt, at vi skal i kvartfinalen. Det er selvfølgelig visionen, men vi skal ikke glemme, hvor vi er i fødekæden, siger Karlsson.

Danmark og Slovakiet mødes klokken 20.15.

/ritzau/